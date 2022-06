Uluslararası Turizm Filmleri festivalinde ödüller sahiplerini buldu

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, ödül töreni ile sona erdi. Törende, Grand Prix ödülü Fabio Reitano'nun "Catalunya-Restart Feeling" filmine verildi.

Festivalin ödül gecesi kırmızı halı seremonisi ile başladı. Başkan Fatma Şahin kırmızı halıda ödüllü yönetmenler ve festival ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirirken festivalin de tasarımlarına ilham veren kadraj işareti ile festival davetlilerini selamladı.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül gecesinin açılışında konuşan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'in her köşesinin ayrı bir medeniyetin izlerini taşıdığını belirterek, "Gaziantep Anadolu'da çok önemli bir şehir. Mezopotamya'dan Doğu Akdenize giden çok özel bir köprü. Gaziantep'in kültürel yapısı dolayısıyla Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin İstanbul ve Nevşehir'den sonra Gaziantep'te yapılmasını istedik. Bu coğrafyanın kültürünün yanı sıra tarihi ve mimarisi de aynı zamanda bu festivale ev sahipliği yapılmasını fazlasıyla hak ediyor. Ancak eğitim, kültürün ve sanatın güçlü bir şekilde yürüyeceği yolda bir köprü. Bu nedenle sanatın ve kültürün zayıf olduğu bir şehir ya da ülkenin can damarlarından biri kopmuş demektir. Gaziantep'e baktığımızda insanlık tarihinin her noktasında yer alıyor. Bu da beraberinde şehir hafızasının güçlenmesini getiriyor. Son dönemlerde bakanlığımızın kültürel ve sanatsal filmlere yönelik desteği ve akabinde yönetmenler ve oyuncularımızdan gelen başarılar bizlerin göğsünü kabartıyor. Bu filmlerle biz hem toplumumuzu daha iyi anlıyor hem de kendimizi uluslararası arenada çok iyi ifade edebilme şansına erişiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu ise, festivali 4 yıl İstanbul'da 2 yıl Kapadokya'da ve son olarak 7'ncisini Gaziantep'te düzenlediklerini aktararak, "Gaziantep, vizyonuyla misyonuyla öne çıkan bir şehir. Bu festival ilk bakışta sadece bir film festivali olarak görülse de uluslararası çapta aynı zamanda bir turizm ve tanıtım organizasyonu niteliği de taşıyor" diye konuştu.

48 ülkeden 400 başvuru

48 ülkeden yaklaşık 400'e yakın film başvurusunun alındığı festivalde, alanında uzman juri üyeleri tarafından ödül almaya hak kazanan eserlerin yönetmen ve temsilcilerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri tarafından ödül takdim edildi.

Festival jürisinin yaptığı değerlendirmede "Posing in Pisa", The Real Egypt", "Future is Bright", "Coral Colors", "Yoko Ono, Legend in The Twer Region", "Mystical Georgia", "Park Chalet Shahdag TV Commercial", "Heritage", "Od Parçası", İt is not İmportant Where I am From", "Catalunya Restart Feeling", "A Winter Story Between Uplands and Dales,", "We shell go to Viana", "Show me Turkey Kocaeli", "Lilanje in Loznica", "Water Stories", "Schist, A Precious Stone", "The Land Of Men" ve "Mother Nature Power" adlı filmler ödüle layık görüldü.

Gecede ayrıca Adana Senfoni Orkestrası da bir konser verdi. Sinema tarihinde ödüllü ve gişe rekorları kırmış yerli ve yabancı filmlerin müziklerinden oluşan reparturar ile dakikalarca ayakta alkış alan orkestraya, unutulmaz film sahneleri ile akıllarda kalan şarkıları seslendiren sanatçı Tuğçe Yılmaz eşlik etti.

Gecenin sonunda Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri, ödül alan tüm sanatçılarla birlikte anı fotoğrafı çektirdi.