Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nde Atölye ve Söyleşiler

Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında Manisa ve İzmir'de atölye ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da Manisa'da çocuklara yönelik "Mitoloji ve Efsaneler Okulu" başlıklı bir atölye düzenlenecek. 26 Nisan'da ise İzmir Kitap Fuarı'nda "Mitoloji Bize Ne Söylüyor?" başlıklı bir söyleşi sanatseverlerle buluşacak.

Mitoloji ve Efsaneler Okulu, yazar Gülşah Elikbank'ın "Medusa'nın Pusulası" adlı romanında kurguladığı eğitim modelinin gerçek hayattaki yansıması olarak öne çıkıyor. 7-12 yaş grubuna yönelik tasarlanan atölyede çocuklar, resim, seramik ve müzik gibi sanat dallarıyla mitolojik anlatıları keşfedecek.

Daha önce İzmir'de ilgi gören atölye, bu kez Manisalı çocuklarla buluşacak.

Etkinlik ücretsiz olup, katılım için "mitolojifest@gmail.com" adresine e-postayla kayıt yapılması gerekiyor.

26 Nisan'da İzmir Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilecek "Mitoloji Bize Ne Söylüyor?" başlıklı söyleşide mitolojik anlatıların günümüz dünyasındaki yeri anlatılacak.

Festival direktörü Gülşah Elikbank ile danışma kurulu üyesi Prof. Dr. Yasemin Polat'ın katılımıyla yapılacak oturum, mitolojinin kültürel hafıza, edebiyat ve sanatla ilişkisi tartışılacak.

Uluslararası Mitoloji Film Festivali İzmir, Manisa, Aydın, İstanbul ve Çanakkale'de de gerçekleştiriliyor.