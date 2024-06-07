Üye Girişi
Haberler

Uluslararası İzmir Festivali Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, Franz Liszt Oda Orkestrası ve piyanist Gülsin Onay konseriyle başladı. Festival, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, 2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Franz Liszt Oda Orkestrası ve solist olarak piyanist Gülsin Onay konseriyle başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da gerçekleştirilen ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek festivalin açılışında, İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılış konserini Franz Liszt Oda Orkestrası ve solist olarak piyanist Gülsin Onay yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İzmir Goethe Enstitüsü, İnstitut français Türkiye-İzmir, İzmir İtalya Konsolosluğu, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğunun işbirliği ile düzenlenecek festivalin programında 10 etkinlik yer alacak.

Etkinlikler Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi, İzmir Agora, Çeşme Kalesi ve Bergama Asklepion Tiyatrosu'nda yapılacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu da 7 yıl sonra "Hayal-i Temsil" adlı oyunla Uluslararası İzmir Festivali'ne katılacak.

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen festival, 26 Temmuz'da Bergama Asklepion Ören Yeri'nde Fazıl Say ve Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası konseri ile sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Gülsin Onay Franz Liszt Macaristan Türkiye İzmir Festival Sanat Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir?
Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title