Uluslararası İzmir Festivali Başladı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, 2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Franz Liszt Oda Orkestrası ve solist olarak piyanist Gülsin Onay konseriyle başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da gerçekleştirilen ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek festivalin açılışında, İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılış konserini Franz Liszt Oda Orkestrası ve solist olarak piyanist Gülsin Onay yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İzmir Goethe Enstitüsü, İnstitut français Türkiye-İzmir, İzmir İtalya Konsolosluğu, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğunun işbirliği ile düzenlenecek festivalin programında 10 etkinlik yer alacak.

Etkinlikler Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi, İzmir Agora, Çeşme Kalesi ve Bergama Asklepion Tiyatrosu'nda yapılacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu da 7 yıl sonra "Hayal-i Temsil" adlı oyunla Uluslararası İzmir Festivali'ne katılacak.

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen festival, 26 Temmuz'da Bergama Asklepion Ören Yeri'nde Fazıl Say ve Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası konseri ile sona erecek.