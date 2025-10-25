Haberler

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Gelin Takımı 2' Buluşması

Güncelleme:
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 'Gelin Takımı 2' filmi seyirci ile buluştu. Yönetmen Doğa Can Anafarta ve oyuncular ile yapılan söyleşide, film ve set deneyimleri paylaşıldı.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gelin Takımı 2" filmi seyirciyle buluştu.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, Doğa Can Anafarta'nın yönettiği "Gelin Takımı 2"nin gösteriminin ardından film ekibi seyirci karşısına çıktı.

Gösterimin ardından, yönetmen Anafarta, oyuncular Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Baran Bölükbaşı ile yapımcı Emre Oskay'ın katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.

Baran Bölükbaşı, oyunculuk eğitimini Antalya'da aldığını belirterek, bu yüzden filmi bu kentte seyirciyle izlemenin keyifli olduğunu ifade etti.

Ecem Erkek de sette beş kadın olarak tartışmadan, sorun yaşamadan, güzel çekim süreci geçirdiklerini dile getirerek, her yaş grubundaki kadının aynı şekilde gülüp, eğlenebileceğini anlattı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ise filmdeki karakteri "Deniz" ile ilgili gelen soruları yanıtlayıp, karakterle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yapımcı Emre Oskay da ilk profesyonel sinema tecrübesinde Derviş Zaim ile "Gölgeler ve Suretler" filminin yapımcılığını üstlendiğini anımsatarak, her filmin farklı bir yolculuğunun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
