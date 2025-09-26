Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul'da Tanıtıldı

BU yıl 9'uncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı, İstanbul'da yapıldı. 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla gerçekleştirilecek festivalde lezzet tutkunlarını bekleyen sürprizler ve yapılacak etkinlikler basın mensuplarıyla paylaşıldı.

10-11 ve 12 Ekim tarihlerinde Adana Merkez Park'ta düzenlenecek olan 9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım lansmanı, İstanbul Feriye'de gerçekleştirildi. Lansman meşhur Adana ciğer kebabı ve Adana kebabı eşliğinde konuklara lezzet şöleni yaşattı. İstanbul'daki basın mensuplarına ev sahipliği yapan Adanalı vatandaşlar, festivalin heyecanını ve coşkusunu İstanbul'a taşıdı. Etkinliğin moderatörlüğünü Fulya Öztürk üstlendi. Çok sayıda basın mensubu ve davetlinin katılım gösterdiği toplantıda, Festival İçerik Sorumlusu Gökmen Sözen, Merkez Park ana sahnesinde ziyaretçileri bekleyen etkinliklere dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in ev sahipliğinde düzenlenen lansmana; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Şeflerden Türev Uludağ ve Arda Türkmen, sanatçılar, ilçe belediyeler, odalar ve festival komitesi de katılım sağladı.

'ADANA KEBAP DUMANINI GETİRDİK'

Lansmanda konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "İstanbul'da bir kubbe Adana'yı taşımış olduk Boğaziçi'ne, Beşiktaş'a ve İstanbullulara. Adana kebap dumanını getirdik ama esas lezzet şöleni Adana'da Merkez Park'ta 10, 11, 12 Ekim'de gerçekleşecek. Her biri daha da mükemmele giderek gerçekleşen festivaller . Zaten Adanalılar bu tür etkinlikleri, festivalleri, şenlikleri çok seviyorlar. Kendileri de keyif alarak yaptıkları için misafirlerini de çok mutlu ediyorlar. Dolayısıyla Adana'da huzur, esenlik ve güvenlik içinde, Merkez Park'ta standardı çok yüksek, hijyenik bir ortamda bütün Adana lezzetlerinin aynı ortamda sunulacağı bir lezzet şöleni tüm vatandaşlarımızı bekliyor. Herkesi bekliyoruz" dedi.

'SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, DÜNYADA DA ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYORUZ'

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, "Bugün çok güzel bir havada İstanbul'dayız. Bizim festivalimiz ekim ayında ama bugün kebap dumanları İstanbul'da tütüyor. Adana özel bir şehir. Tarımıyla, sanayisiyle, aynı zamanda gastronomisiyle, kültürüyle. Geçtiğimiz hafta Altın Koza Film Festivali'ni gerçekleştirdik. Hemen akabinde Lezzet Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Bir sonraki festivalimiz tiyatro festivali. Bu anlamda gerçekten Adana her gün hareketli, dolu dolu sanatıyla, kültürüyle yaşayan bir kentimiz. Aynı zamanda sadece Adana'da değil, Türkiye'de değil, dünyada da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu sene dokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz. Bizim için daha önemli bir yıl. UNESCO'nun ' Gastronomi Şehri' unvanını almak için müracaatlarımızı yapmıştık. Adana bunu hak ediyor. İnşallah bu sene alacağız ve bu konuda da marka şehir olma hedefindeyiz" dedi.

'ADANA MUTFAĞINI, ADANA KÜLTÜRÜNÜ TÜM DÜNYAYA YANSITIYOR OLMAK BENİ DERİNDEN ETKİLİYOR'

Şef Türev Uludağ ise "Adanalı olarak bu festivalin dokuzuncusunun düzenleniyor olmasından çok mutluyum. Her sene üstüne koyarak bu festival gelişmeye devam ediyor. Bu sene yurt dışından gelen Michelin yıldızlı şeflerimiz de olacak. Adana mutfağını, Adana kültürünü tüm dünyaya yansıtıyor olmak, Adana'ya gelen insanları mutlu ediyor olmak bir şef olarak ve bir Adanalı olarak beni çok derinden etkiliyor. O yüzden çok mutluyum, çok keyifliyim" diye konuştu.

UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI'NA ADAYLIK

Adana'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı – Gastronomi adaylık dosyasının kabul edildiği ve sürecin Paris aşamasının tamamlandığı açıklandı. Nihai kararın 30 Ekim–13 Kasım 2025 tarihleri arasında Semerkant'ta düzenlenecek UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda açıklanacağı kaydedildi. Adana'nın bu ağa dahil olmasının, mutfak mirasının küresel ölçekte tescillenmesi ve yaratıcı endüstrilerin güçlenmesi açısından stratejik bir eşik olacağı ifade edildi. Valilik himayesinde gerçekleşen festivale katkı sunan belediyeler, odalar, üreticiler ve tüm paydaşlara teşekkür edildi.

HER YIL BİRAZ DAHA BÜYÜYOR

Festival kapsamında yapılan konuşmalarda Adana'nın gelecek vizyonu, sanayi potansiyeli, tarihi zenginlikleri, ticaret ve üretim faaliyetleri ile kültürel mirasının öne çıkarıldığı bildirildi. Konuşmacılar, festivalin yalnızca gastronomi değil; aynı zamanda kalkınma, birliktelik ve tanıtım platformu olduğunun altını çizdi. Festival yöneticileri, 'Kebabın dumanında, şalgamın kırmızısında, bici bicinin serinliğinde Adana'nın hikayesini hep birlikte yaşayalım' çağrısında bulundu.