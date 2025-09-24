Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Prof. Sami Şekeroğlu Anıldı

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Sinemaya Adanmış Bir Ömür: Prof. Sami Şekeroğlu" söyleşisi gerçekleştirildi.

Yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde, yönetmen ve senarist Serdar Akar, Prof. Alev İdrisoğlu ve Prof. Asiye Korkmaz, moderatörlüğünü Prof. Senem Duruel Erkılıç'ın yaptığı söyleşide, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sinemaseverlerle bir araya geldi.

Gani Müjde, söyleşide, Sami Şekeroğlu'nun öğrencileri olarak yaptıklarını ve anısını sıcak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Şekeroğlu'nun Türk sinemasına çok büyük katkıları olduğunu belirten Müjde, "Türk sineması, sinema eğitimi, film arşivi açısından eşi benzeri dünyada bile çok zor bulunacak bir insandır Sami Şekeroğlu. Çok büyük bir öncüydü. Birçok insanın sinema eğitimine yönelik soru işaretlerinin olduğu dönemde akademiye bağlı Mimar Sinan Sinema Televizyon Enstitüsü'nü kurdu ve Türkiye'nin en değerli sinemacılarını oraya hoca yaptı. Çok iyi bir eğitim kadrosuyla bizi buluşturdu. Kimimizi akademisyen, teknik eleman ve isteklere de göre sinema sektörünün içine salarak bir ekol oluşturdu bence." diye konuştu.

Prof. Alev İdrisoğlu da Şekeroğlu'nun büyük katkılarının olduğu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sami Şekeroğlu'nun kafasındaki yapının bütünüyle bir sinema kompleksi olduğunu aktaran İdrisoğlu, "Ben 1977'den beri o kurumdaydım. Pek çok şey gördüm, içinde bulundum yaşadım. Geriye dönüp baktığımda gerçekten o perspektifin onun kalbinde, ruhunda olduğunu ve yaptığı şeylerin bir öncü niteliği taşıdığını şimdi daha iyi idrak edebiliyorum." şeklinde konuştu.

Serdar Akar ise "İnsanlar öldüğü zaman anıları kalır ama Sami Bey'in ölümü bir devrin kapanması gibi oldu. Çünkü sinema çok şekil, renk değiştirdi. Yeniliklere açık olmayı, yenilikleri hemen reddetmemeyi de Sami Bey öğretti bize." ifadelerini kullandı.

Prof. Asiye Korkmaz da Sami Şekeroğlu'nu anlatmakta zorlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir hocaydı Sami Bey. Sanırım dünyada en çok sevdiği şey öğrencilerdi. Öğrenciye sakınılması gereken bir mücevher gibi bakardı ve kimi sevip sevmediğini anlayamazdınız. Her anında öğrencinin iyiliği için çalışırdı."