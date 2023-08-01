Ulusal Bursa Festivali'nde Anne ve Kızı Aynı Sahneyi Paylaştı

ULUSLARARASI Bursa Festivali kapsamında söz yazarı ve piyanist Karsu Dönmez ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserde; keman sanatçısı Zeynep Soyberk (45) ile konservatuar öğrencisi kızı Nehir Mandıracı (16), ilk kez aynı sahnede yer alıp, keman çaldı. Orkestra üyelerinden bazılarının hastalandığını, bu nedenle kızı ile aynı sahneyi paylaşma şansı yakaladığını belirten Soyberk, "Çok gurur duydum. Kendisi ilk defa benimle sahnede çaldı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nca (BKSTV) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, söz yazarı ve piyanist Karsu Dönmez ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri ile başladı. Konserde; keman sanatçısı Zeynep Soyberk ile kızı Nehir Mandıracı da sahne aldı. Orkestrada yan yana keman çalan anne ile kızı, Karsu'nun da gözünden kaçmadı. Karsu'nun mikrofon uzattığı anne ve kızıyla sohbeti, seyircilerden uzun süre alkış aldı.

'İLK DEFA BENİMLE AYNI SAHNEDE ÇALDI'

Orkestra üyelerinden bazılarının rahatsızlandığını, bu nedenle kızı ile aynı sahneyi paylaşma şansı yakaladığını söyleyen 25 yıllık Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Zeynep Soyberk, "Karsu Dönmez ile festival açılış konseri gerçekleştirdik. Orkestramızın geleneksel açılış konserlerinden birisidir. Son anda bazı arkadaşlarımızın sağlık nedeniyle katılamaması ile kimi davet edebiliriz diye düşünürken, son anda kızım aklımıza geldi. Çok gurur duydum. Kendisi ilk defa benimle sahnede çaldı. Bu konserden sonra birlikte konser vermeye karar verdik. Bu yıl içerisinde, kendimize bazı eserler seçtik. Kızımla daha fazla konser vermek istiyorum. Birlikte vakit buldukça evimizde çalışıp, konserlerimize hazırlanacağız" diye konuştu.

'KONSERDE ALDIĞIMIZ ZEVK PAHA BİÇİLEMEZ'

Konsere son birkaç gün kala prova yapabildiklerini anlatan Soyberk, "Herkes çok beğendi. Bir de tabii sahnede yan yana durunca gözlerim doldu. Seyirciler onu dahi görmüşler. Çıkışta, 'Biz de çok duygulandık' diyen seyircilerimiz oldu. Son birkaç gün kala belli oldu. Birlikte hemen notalarımızı aldık, çalıştık. Sadece Nehir yoktu. Uludağ Üniversitesi bize o konserde başka sanatçılarla da destek oldu. Öğretim üyesi arkadaşlarımız vardı. Sınıf arkadaşları vardı Uludağ Üniversitesi ile ortak olarak Bursa'da müziği yürütmeye çalışıyoruz. Ortak çalışmaların birinde de kızım denk geldi. Sadece kızım için söylemiyorum. Hepsi, hepimizin çocukları. Hepsi geleceğimiz. Türkiye onlarla var olacak. Birkaç günlük provalar yaptık. Hatta açık havada ve sıcağın altında. Tabii ki yorucu oluyor ama sonunda o konserde aldığımız zevk paha biçilemez" dedi.

'KEMAN SESİNİ DUYARAK BÜYÜDÜ'

Kızının küçük bir kemanla müziğe başladığını söyleyen belirten Soyberk, "Nehir, benim mesleğim dolayısıyla doğduğundan itibaren hatta karnımda klasik müzikle büyüdü. Bazen konserleri izlerken, onu görebileyim diye ön sıralara oturttururdum. Küçük olduğu için uyuya kalırdı ama gelen konuk şefler, 'Ne kadar güzel çalmışız. Huzurla uyuyor' derlerdi. Nehir, tabii ki bu sesleri duya duya bir zaman sonra kendisi de yapmak istedi. Keman sesini duyarak büyüdü. Bu yüzden de kemanı seçti diye düşünüyorum" diye konuştu.

'ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR DUYGUYDU'

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı 12'nci Sınıf Keman Ana Sanat Dalı öğrencisi Nehir Mandıracı da "Keman beni büyüledi. Daha sonra dedim ki; ben de keman çalmak istiyorum. Derslere 8 yaşında başladım. Bu teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Biraz stresliydim çünkü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile ilk provalarım ve ilk konserim olacaktı. İlk duyduğumda çok heyecanlandım ve hemen kabul ettim. Çünkü şehrimizin orkestrasına katkıda bulunmak, destek olmak önemli. Benim için tarifi olmayan çok heyecan verici bir duyguydu. Annem ile ilk defa aynı sahnede bulunuyorum. Böyle bir tecrübe edinmek; benim için çok kıymetliydi. Karsu gibi başarılı bir solist ve Naci Özgöç gibi başarılı bir şefin yönetimindeki orkestrada olmak; benim için heyecan vericiydi. Annemle de bundan sonra çalışmalarıma devam etmeyi çok isterim. Zaten konser vermeyi planlıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalmak istediğini de anlatan Mandıracı, eğitimine Avrupa'da devam etmek istediğini, ilk hedefinin Avusturya olduğunu dile getirdi. Mandıracı, "Hedefim; Salzburg Mozarteum Üniversitesi. Akademik kariyer de yapmak istiyorum, yine keman üzerine. Aynı zamanda akademik kariyerimin yanı sıra da orkestra sanatçısı olarak kariyerime devam etmek istiyorum. Hem yurt dışında hem yurt içinde ülkemizi temsil etmek istiyorum. Tabii olabilirse Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Neden olmasın?" diye konuştu. (DHA)