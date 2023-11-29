Tuzla Belediyesi Kitap Fuarında İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarında ' İsrail'in Gazze'ye saldırıları', Sabah Gazetesi'nin deneyimli ekibiyle ele alındı.

Tuzla Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel düzenlenen 6'ncı Kitap Fuarı, 24 Kasım'da Tuzla Marina'da başladı. Fuarda 400'den fazla imza günü ve 50'nin üzerinde söyleşi düzenlenirken, birbirinden farklı isimler vatandaşlarla buluşuyor. Fuarda Sabah Gazetesi Genel Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Haber Müdürü Nazif Karaman ve Gazeteci Yazar Ferhat Ünlü'nün yer aldığı söyleşi ve imza programı düzenlendi. Etkinlikte, işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar başta olmak üzere günümüzde iletişimin önemi ve Türkiye'nin dünya devletleriyle gerçekleştirdiği sıkı diplomasi başarısı konuşuldu.

"İstihbarat diplomasisini Türkiye çok iyi yürüttü"

Türkiye'nin bu savaştaki konumunun çok önemli olduğunun altını çizen Sabah Gazetesi Genel Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Yanı başında olmasına rağmen Ortadoğu'da Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler maalesef sadece bakıyorlardı. İsrail'le İbrahim Anlaşmaları yaptıkları için İslam İşbirliği Teşkilatı'nda nasıl tepki verebileceklerini bile hesaplayamıyorlar. Bu yüzden sadece bakıyor ve tweet atarak tepkilerini gösteriyorlar. Türkiye, bu durumun böyle olmayacağını, mutlaka büyük bir tepki verilmesi gerektiğini söyleyerek tek tek telefon diplomasisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü olan İbrahim Kalın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na geçtiği günden itibaren servisler arasında zirveler yaptı. Hem ABD, İngiltere gibi Kanada gibi, Almanya gibi ülkelerin gizli servis başkanlarıyla yoğun diplomatik temaslar kurarken bir taraftan da Arap ülkelerinin gizli servislerinin devreye sokmaya çalışıyor. Çünkü gizli servisler ülke başkanlığını en iyi etkileyebilecek servislerdir. Arka plan yani istihbarat diplomasisini Türkiye bu noktada çok iyi yürüttü" ifadelerini kullandı.

"Artık küresel çapta oyun kurucuyuz"

Şimşek, "Hepimiz bu sürece tüm gücümüzle destek veriyoruz. Bunu kabul edelim ya da etmeyelim, Türkiye büyük bir devlet. Artık küresel çapta oyun kurucuyuz. Özellikle Kafkaslarda Ukrayna, Rusya savaşında Sayın Erdoğan hem Putin'le hem de diğer ülkelerle görüşebiliyor. Bugün Ermenistan ve Azerbaycan arasında da hem Paşinyan'la hem Aliyev'le görüşebiliyor. Türkiye her alanda var. Tabii ki Netanyahu kendi siyasi ömrünü uzatmak için girişimlerde bulunacak" dedi.

" İsrail, bütün dünyaya adeta katliam gösterisi yapıyor"

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ise, " İsrail, bütün dünyaya adeta katliam gösterisi yapıyor. 'Burası bizim vaat edilmiş topraklarımız' diyorlar, Amerika'daki evanjelistler ve Yahudiler bölgeyi kutsal gördükleri bir toprak olarak belirtiyorlar. Adeta kutsal topraklarını almak inancıyla saldırıyorlar. Oraya basın giremiyor, şu an Gazze'deki dehşeti, yaşayanların çektikleri videolardan haber alabiliyoruz." dedi.

"35 hastanenin 25'i kullanılamaz hale getirildi"

Filistin'de çok fazla bina bombalandığını ifade eden Karaman, "35 hastanenin 25'i kullanılamaz hale getirildi. Buradaki motivasyonları ise hastaneleri Hamas'ın karargahı olarak görmeleridir. Hastanelerin altında Hamas'ın karargahları, silahları var diye düşünüyorlar. Örneğin Şifa Hastanesi'nin altında tünel olduğunu söylüyorlar. Ama işin garip kısmı, hastaneyi ve altındaki tünelleri İsrail yapmış. Kendilerinin yaptığı tünelleri 'Hamas terör amaçlı bir tünel yapmış ve kullanıyor' gibi yansıtıyorlar" şeklinde konuştu.

"MOSSAD ile artık mesafeliyiz"

Gazeteci Yazar Ferhat Ünlü ise şunları söyledi:

"Batı'nın bize 20. yüzyıl boyunca etkinliği vardır, bunu inkar edemeyiz. NATO üyeliğimizden de kaynaklanan bir angajmanımız hakikattir. Bu 20'nci yüzyıl ikinci yarısı boyunca devam etti. Zaten bu paradigmalar değiştiği için bugün bu kavga söz konusu. MOSSAD ile artık mesafeliyiz. Eskisi kadar ayrıcalık sağlamıyoruz. Askeri ve istihbarı ilişki, onlar lehine son derece üst seviyedeydi. Artık öyle değil ve öyle olmaması da onları rahatsız ediyor. Dolayısıyla bana sorarsanız bundan 20 sene önce Türk gizli servisinin potansiyeli çok yüksekti ama gerçekleştiremedi. Şu anda herhalde etkinlik anlamında bütçesiyle mukayese ederseniz, Amerikan istihbaratı 66 milyar dolar bizden daha fazla harcıyor. Bizimki 7,5 milyar TL seviyesindeyken onlarınki 67 milyar dolar seviyelerinde. Böyle bir farkı göz önüne aldığınız zaman şu anda Türkiye'nin kendi ekonomisini, MİT'in bütçesini ve bütün istihbarat kaynaklarını, nüfusunu, gücünü de işin içine katarsak ilk 10 servis arasına gönül rahatlığıyla gireriz diye düşünüyorum."

Söyleşi imza töreniyle son bulurken, konuşmacılara Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı adına hediye takdimi yapıldı. - İSTANBUL