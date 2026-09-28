Tuzdan Hayaller belgeseli 33. Adana Altın Koza Film Festivali seçkisine girdi

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak'ın yönettiği "Tuzdan Hayaller" belgeseli, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Belgesel seçkisinde yer aldı.

Geleneksel tuz üretiminin bozkırdaki son izlerini konu alan "Tuzdan Hayaller", 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak'ın yönetmenliğini üstlendiği belgesel, nüfusu giderek azalan bir köyde yaklaşık yarım asırdır geleneksel yöntemlerle tuz üretimi yapan ustabaşı ve işçilerin günlük yaşamını merkezine alıyor.

Yapımda, ağır çalışma şartlarının yanı sıra kuraklık, göç ve iklim krizinin etkisiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan geleneksel yaşam biçimi ele alınıyor. Belgesel, bozkırda sürdürülen tuz üretiminin son izlerini gözlemci ve akıcı bir anlatımla aktarıyor.

Daha önce 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Ulusal Profesyonel Kategori'de finalist olan yapım, Altın Koza Film Festivali seçkisinde yer alarak festival yolculuğunu sürdürüyor.

"Tuzdan Hayaller", festival kapsamında 29 Eylül Salı günü saat 14.30'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı