TÜYAP 40. İstanbul Kitap Fuarı başladı.

Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 28 Ekim-5 Kasım günleri arasında düzenlenecek 40. İstanbul Kitap Fuarı açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Bu yılki fuarın Onur Yazarı Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı açılış töreninde, sırasıyla; TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Karine Pansa ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

TÜYAP Kitap Fuarı'nı Taksim günlerinden itibaren takip ettiğini belirten İmamoğlu, "Her yıl iple çektiğim, özel bir buluşma anı TÜYAP" dedi. Hayatı boyunca kitaplardan çok şey öğrendiğini vurgulayan İmamoğlu, "Bugün olduğum kişi olmamda da kitapların olağanüstü katkıları söz konusu. Kolektif hafızayı korumanın, paylaşmanın, geleceğe aktarmanın insanlık adına en güzel yoludur kitapların varlığı" diye konuştu. Türkiye'nin yakın coğrafyasında çok büyük acılar yaşandığına dikkat çeken İmamoğlu, "Kuzeyimizde, güneyimizde ne yazık ki savaşlarla dolu, zor günlerden geçiyoruz. Bu acıların bir an önce son bulması, çok büyük bir temennimiz, duamız. Ama şunu ifade etmek isterim: Silahların değil, fikirlerin çatıştığı ve barış dolu bir dünyayı var etmek mümkün. Bunun yolunun eğitimden, kitapların gücünden, daha çok insana dokunmak, farklılıkları şiddetle değil, tartışmalarla çözme kültürünü yaygınlaştırmakla mümkün olduğunu buradan ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"KENDİME BİR TOTEM GİBİ DE TARİFLEMİŞ OLAYIM"

IPA Başkanı Karine Pansa ile açılış öncesinde tanıştıklarını ve sohbet ettiklerini aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Kendisine şunu söyledim: '2026 henüz verilmemiş. Burada Genel Müdürümüz de var. Kültür Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, diğer kurum, kuruluşlarımızla birlikte; 2026'nın kitap başkenti İstanbul olmalı. Bu gecikmiş başkentliği, inşallah hep birlikte; bakanlığımız, belediyemiz ve sizlerin de oluruyla İstanbul'umuza kazandırırız. Zira İstanbul, gerçekten dünyada birçok duyguyu bir araya getiren, birleştiren bir şehirdir. Binlerce yıllık kültürel, tarihsel birikimiyle buna hazırdır. ve inşallah, sizlerin de katkılarıyla, hep birlikte başarırız.' Bunu kendime bir totem gibi de tariflemiş olayım. 2026'da kitabın başkenti İstanbul, 2036'da olimpiyatların yapıldığı bir İstanbul. İnşallah bu nasip olur. Hep birlikte çalışırsak bu da olur, diye düşünüyorum. Bu duygularla buradayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile 40. İstanbul Fuarı, 9 gün süreyle kapılarını resmen kitapseverlere açmış oldu.