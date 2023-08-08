14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla 'Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli' düzenlendi. Panelde, kültür varlıklarının korunması, turizm, uluslararası öğrenciler ve eğitim, dezenformasyonla mücadele ve stratejik iletişim ile Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenebilecek etkinlikler gibi konularda kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu. Panelde ayrıca, kültür ve kamu diplomasisi alanlarında Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ile ilgili Bakanlık ve Başkanlıkların eşgüdüm ve işbirliği ele alındı.

Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli

ANKARA - 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla "Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli" düzenlendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla "Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli" düzenlendi.

Panelde, kültür varlıklarının korunması, turizm, uluslararası öğrenciler ve eğitim, dezenformasyonla mücadele ve stratejik iletişim ile Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenebilecek etkinlikler gibi konularda kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu. Panelde ayrıca, kültür ve kamu diplomasisi alanlarında Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ile ilgili Bakanlık ve Başkanlıkların eşgüdüm ve işbirliği ele alındı.