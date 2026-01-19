60 ülkeden 120 kültür elçisi Gaziantep'e kültür gezisine geldi

60 ülkeden Türkiye'ye eğitim almak amacıyla gelen 120 öğrenci, proje kapsamında Gaziantep'i gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı kültürlerden gelen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen ortak proje kapsamında Gaziantep'te kültür gezisine katıldı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, geziye katılan öğrencilerle bir araya gelerek, kentle ilgili bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Gaziantep'in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Şahin, Gaziantep'in 12 bin yıllık bir emanet olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hititlerden Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyetin izini taşıyan bu şehir, birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden biridir. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen gençlerimizi bu şehrin meclisinde görmek bizler için büyük mutluluk. Gaziantep, tarih boyunca göç edenin kendini güvende hissettiği, insanı merkeze alan bir şehir olmuştur."

Programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.