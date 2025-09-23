Türkiye Sinema Festivali'nde Bilet Fiyatı 80 Lira

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali kapsamında tüm filmlere 80 liralık tek bilet fiyatıyla erişim imkanı sunduklarını açıkladı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Sinema Festivali'nin 27-28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Ersoy, "70 ilde, 250 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacak festivalde; yeni vizyona giren filmler ve unutulmaz yapımlar beyaz perdeye taşınacak. 2 gün boyunca tüm filmlere sadece 80 lira tek bilet fiyatıyla erişim imkanı sunuyoruz. Bakanlığımızın desteği ve GNÇ ana sponsorluğuyla hayata geçen festival, 7'den 70'e herkesi salonlarda aynı coşkuyla bir araya getirecek. Gelin, sinemanın heyecanını ve büyüsünü hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,