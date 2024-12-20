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Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Adayları Artıyor

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Adayları Artıyor
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Gaziantep'te düzenlenen panelde, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 79 eseri hakkında bilgi veren şehir plancısı Namık Kemal Döleneken, kalıcı listeye girmek için çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi UNESCO danışmanı şehir plancısı Namık Kemal Döleneken, Türkiye'de 79 eserin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olduğunu belirtti.

Döleneken, Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi Sinan Amfisi'nde düzenlenen "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde Türkiye" panelinde, UNESCO'nun dünyadaki yapılanması hakkında bilgi verdi.

Bir eserin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilmesinin şartlarını anlatan Döleneken, Türkiye'nin kalıcı listede yer alma oranının dünyada iyi noktada olduğunu söyledi.

Dünyada 1223 eserin kültür mirası listesinde yer aldığını anlatan Döleneken, "Tüm dünyayı düşündüğümüzde bu sayı çok yüksek değil. Dünyada 1733 eser geçici listede yer alıyor. Türkiye'den 21 eser kalıcı listede bulunuyor, 79 eserimiz de geçici listede yer alıyor bunlar da kalıcı listeye aday." diye konuştu.

Döleneken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler ve belediyeler işbirliğiyle daha fazla tarihi alanın kalıcı listede yer alması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin, 2011'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne kabul edildiğini anımsatan Döleneken, Edirne'de geçici listede yer alan Uzunköprü ve 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin de kalıcı listeye girmesini hedeflediklerini kaydetti.

Döleneken, sunumunun ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
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