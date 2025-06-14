Türkiye'nin Kütüphane Sayısı 2025'te 1301'e Ulaşacak

Türkiye'nin Kütüphane Sayısı 2025'te 1301'e Ulaşacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki kütüphane sayısının 2018'de 1162 iken 2025 itibarıyla 1301'e çıkacağını duyurdu. Kütüphaneler, geleneksel yapıdan bilgi ve sosyal etkileşim merkezlerine dönüştürülüyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde 2018 yılında 1162 olan kütüphane sayısının, 2025 itibarıyla 1301'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; halk kütüphaneleri geleneksel yapısından çıkarılıp; bilgi, öğrenme, üretim ve sosyal etkileşim merkezlerine dönüştürülüyor. 2018 yılında 1162 olan kütüphane sayısı, 2025 itibarıyla 1301'e ulaştı. Aynı dönemde toplam kullanım alanı 750 bin metrekareye, kullanıcı sayısı 38,7 milyona çıktı. Kütüphanelere ilişkin yalnızca mekansal büyüme değil; içerik ve hizmet çeşitliliği açısından da önemli adımlar atıldı. Kütüphaneler artık sadece kitapla buluşulan değil, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin düzenlendiği üretim merkezleri haline geldi. 2024 yılında 29 binden fazla etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 1,5 milyonu aşkın kişi katıldı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ HİZMETLER DEVREDE

Gezici kütüphanelerle kırsal bölgelere ulaşılırken, bebek ve çocuklara özel tematik kütüphaneler, alışveriş merkezleri ve havalimanlarında kurulan kütüphanelerle her yaştan ve profilden kullanıcıya erişim sağlandı. Dijital dönüşüm alanında da önemli mesafe katedildi. Milli Dijital Kütüphane Projesi ve yapay zeka destekli hizmetler ile milyonlarca belgeye erişim kolaylaştı. Yapılan çalışmalarla birlikte kütüphaneler sadece kitap okunan alanlar olmaktan çıkarak; sanattan girişimciliğe, teknolojiden kültürel üretime kadar çok yönlü katkılar sunan merkezler haline geldi.

'HER YAŞTAN VATANDAŞIMIZI BİLGİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin sosyal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, kütüphanelerimizi sadece kitapların değil; bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. 2018 yılında ülke genelinde 1162 olan kütüphane sayımızı 2025 itibarıyla 1301'e yükselttik. Ancak yalnızca sayıyı artırmakla kalmadık; çok daha önemlisi, kütüphanelerimizin kullanım alanlarını da büyük ölçüde genişlettik. Bugün, tam 750 bin metrekarelik bir alanda kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz. 28 milyon olan yıllık kullanıcı sayımız ise bugün 38,7 milyonu aştı. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla; 7 gün 24 saat açık kütüphanelerimiz, yenilikçi hizmet anlayışımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımızla her yaştan vatandaşımızı bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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