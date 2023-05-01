- Türkiye'nin ilk "Zeybek Müzesi" açılıyor

İZMİR - Tire Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak ilçede Zeybek Müzesi kurdu. Müze, aynı zamanda İzmir'in de ilk ve tek 'Kuvayı Milliye Müzesi'ni bünyesinde bulundurma unvanını taşıyor.

Kurulum aşaması pandemi dönemine denk gelen Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi'nin hazırlıkları yaklaşık 2 yıl sürdü. Müze, 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanan zeybekler tarihi ve kültürü ile milli mücadele dönemini yansıtan birçok envanteri bünyesinde bulunduruyor. Müzede, zeybeklerin tarih içerisinde kullandığı tüfek ve yatağan gibi silahlar, kıyafetler, aksesuarlar, zeybeklere dair efemera ve plaklar, zeybeklere dair 4 bine yakın fotoğraf ve 10 bine yakın arşiv belgesi ile Osmanlıca ve İngilizce gazete haberleri, ziyaretçilerin ve araştırmacıların ilgisine sunuldu. Ayrıca müzede, zeybeklere dair yaklaşık 400 yıllık geçmişi olan eserler ile milli mücadele döneminde kullanılan orijinal silahlar ve kıyafetler bulunuyor. Bunun yanı sıra her biri tarihi gerçekliğe uygun silikon mankenler ve tematik odalar da müzede mevcut.

Tire protokolü müzeyi inceledi

Tire Türkocağı Caddesi'nde, Tire Belediyesine ait tarihi bir binada kurulan müze, kısa süre sonra resmi açılışı yapılarak ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Geçtiğimiz gün yapımı tamamlanan Tire Belediyesi Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi'nde incelemelerde bulunan Tire protokolü, müzeye tam puan verdi. Müzeyi Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Jandarma Karakol Komutanı Okay Cansu, Tire Emniyet Müdürü İsmail Canpolat, Tire Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yıldırım ile Tire Arkeoloji Müzesi Uzmanları Pınar Tuğrul ve Esra Önder katıldı. Protokol üyeleri, müzeyi gezerek incelemelerde bulundu.

"Çok büyük mücadele göstermişler"

Müze ile ilgili konuşan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Bu güzel müzenin hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma olmuş. Zeybeklerin, cumhuriyetin kuruluş aşamasında, Kuvayı Milliye hareketi ile birlikte Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında çok büyük emekleri geçmiş. Allah hepsine rahmet etsin. Zeybeklerimizi hayırla yad ediyoruz. Özellikle Yunan'a karşı çok büyük mücadele göstermişler. Düzenli ordu kuruluncaya kadar bu direniş, onların mücadeleleri ile sürdürülmüş. Akabinde Mustafa Kemal Atatürk'ün düzenli orduyu kurması ile Kuvayı Milliye birliklerinin büyük bölümü düzenli orduya katılmış. Bu müze de onları yad etmek için kurulmuş. Zeybek kültürünün gençlere aktarılması için Tire'ye güzel bir eser kazandırılmış. Tire Belediye Başkanımız şahsında bu müzenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Hayallerimizden bir tanesiydi"

Müze ile ilgili olarak konuşan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Öncelikle bu güzel müzenin oluşturulmasında gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bölgemizin en güzel Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi'ni ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayallerimizden bir tanesi olan bu müzenin açılışa hazır hale gelmesi bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bu müze içerisinde, kahraman ecdadımızın vatan sevgisini ve onların o dönemlerde ortaya koydukları zeybek kültürünü burada izlemenin ve gelecek nesillere aktaracak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Başta bu toprakları vatan yapan ve düşman işgalinden kurtaran kahraman efelerimiz ve zeybeklerimiz olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, onların kahramanlık hikayelerini gelecek nesillere aktardığımızı, aynı şuur ve ruhla yaşamaya ve mücadeleye devam ettiğimizi buradan bir kez daha bildirmek istiyorum" diye konuştu.