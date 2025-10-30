Haberler

Türkiye'nin İlk Kadın Valisi Lale Aytaman'ın Hayatı 'Vali Hanım' Belgeseli ile Anlatıldı

Güncelleme:
Muğla'da düzenlenen 'Vali Hanım' belgeselinin galasında, Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın hayatı, mücadeleleri ve başarıları dinleyicilere aktarıldı. Belgesel, onun valilik döneminde gerçekleştirdiği projelere ışık tutuyor.

Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın hayatının anlatıldığı "Vali Hanım" belgeselinin galası Muğla'da gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen, yapımcılığını gazeteci yazar Özlem Özdemir'in, yönetmenliğini Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın üstlendiği belgesel, Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Belgeselde, Aytaman'ın 1991-1996 yıllarında ilk kadın vali olarak Muğla'da görev yaptığı dönem, karşılaştığı zorlukları nasıl aştığı, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadele ve valilik dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeler yer alıyor.

Gösterim öncesi programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik makamının devlet yönetiminde aklın ve vicdanın buluştuğu yer olduğunu söyledi.

Akbıyık, bu görevin kültürden sanata, bilimden eğitime, sağlıktan spora kadar hayatın her alanına dokunan, toplumun her kesiminde iz bırakan bir sorumluluk olduğunu, bu görevi bir kadın üstlendiğinde ise adaletin yanına zarafet, duyarlılık ve insan merkezli bir bakış açısı eklendiğini ifade etti.

Lale Aytaman'ın, özellikle görev yaptığı dönemde yalnızca Muğla'nın değil, tüm Türkiye'nin gururu olduğuna işaret eden Akbıyık, "Lale Aytaman, 6 Temmuz 1991'de Muğla Valiliği görevine atanarak Cumhuriyet tarihimizde ilk kadın vali unvanını kazanmış, 1995 yılına kadar dört yıl boyunca büyük bir başarıyla görev yapmıştır. Görev süresinde çevreye, kültüre, turizme ve kadın girişimciliğine verdiği öncelik Muğla'nın gelişimine yön vermiş kadınların üretim hayatına katılımını teşvik ederek ilimizin ve ülkemizin yönetim tarihinde iz bırakmıştır." diye konuştu.

Lale Aytaman ise belgeselin hazırlanması sürecinde kendisini ikna etmelerinin biraz zor olduğunu ifade etti.

Kendisinden çok fazla bahsettirmek isteyen biri olmadığını vurgulayan Aytaman, şöyle konuştu:

"Valilik döneminde yaşadığım anılarımı, "İğneli Koltukta Dört Buçuk Yıl" adlı kitapta topladım. Bu hikayeyi de burada göreceksiniz. Ben bütün yaşamım boyunca Cumhuriyet'in bütün değerlerine sahip çıkmaya çalışan bir aileden yetişen Cumhuriyet kızıyım. Ben, kadın-erkek ayrımı da yapmıyorum. Madem ki ben bir Türk kızıyım bir kadın olarak da Atatürk'ün açtığı yolda ben de elimden geldiği kadar başarı göstermeye çalıştım. Bunun için hep çalıştım. Gençlere özellikle tavsiyem, lütfen gözlerinizi açın ve dünyadaki o güzellikleri yakalayın, içselleştirin."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, açıklamasında, Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından birinin kadınların hayatın her alanında eşit şekilde var olabilmeleri olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar belgeseli izledi.

Daha sonra Vali Akbıyık, Aytaman'a çiçek ile Muğla Valiliği logosu bulunan filografi verdi, Başkan Aras ise plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat
