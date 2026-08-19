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Keşap'ta Kaza Sonrası Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Keşap'ta Kaza Sonrası Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Keşap ilçesinde iki aracın karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Salim Atmaca hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli diğer sürücü S.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde iki aracın karıştığı kazanın ardından sürücüler arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Salim Atmaca, hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli diğer sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Keşap-Karabulduk kara yolu Dokuztepe köyü mevkisinde meydana geldi. Salim Atmaca idaresindeki otomobil köp sapağında S.Ç. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Maddi hasara neden olan kaza sonrası iki aracın sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında S.Ç., diğer aracın sürücüsüne tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde direksiyon başında kanlar içinde kalan Salim Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Başından vurulduğu tespit edilen Atmaca'nın cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerince şüpheli S.Ç., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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