Türkiye'nin İlk Işık Festivali Turkcell Platinum Park'ta Açıldı

Türkiye'nin ilk ışık festivali olan Lights & Dreams 'Ormanda Işık Festivali', İstanbul Ayazağa Turkcell Platinum Park'ta ziyaretçilere kapılarını açtı. Festival, yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor. Festivalde dev ışıklı enstalasyonlar, masalsı sahneler, etkileyici tüneller, interaktif oyun ve eğlence alanları yer alıyor. Festivalin hedefi ise yerli ve yabancı 1 milyon kişinin katılımını sağlamak.

TÜRKİYE'nin ilk ışık festivali, Lights & Dreams 'Ormanda Işık Festivali', Turkcell Platinum Park'ta ziyaretçilere kapılarını açtı. Festival hem İstanbullular, hem de turistlerce yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye'de ilk defa, İstanbul Ayazağa Turkcell Platinum Park'ta açılan ve yaklaşık 50 bin metrekare alana kurulu olan 'Ormanda Işık Festivali' yerli ve yabancı misafirlerinin yoğun ilgisiyle açıldı. Festival, ormanın içerisinde çok geniş bir alana yerleştirilmiş olan dev ışıklı enstalasyonlar, masalsı sahneler, etkileyici tüneller, interaktif oyun ve eğlence alanları ve sahne performanslarını içeriyor. Farklı ülkelerden 120 tasarımcı, senarist, sanatçı tarafından Türkiye'ye özel bir senaryo ile hazırlanan festivalde, yaklaşık 25 bin sanatsal aydınlatma ve 3 kilometre uzunluğunda ipek kumaş kullanıldı. Festivalde yer alan tematik alanlar ise en iyi görsel etkiyi alabilmek için ipekle kaplandı.

FESTİVALİN BİR AMACI DA İSTANBUL'UN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAK

Festival, İstanbul'a gelen turistlerden de yoğun ilgi gördü. İstanbul'a turist gönderen firmaların tur programları arasına girdiği ve festivalin bir amacının da şehrin tanıtımına katkı sağlamak olduğu belirtildi. Festivale yerli ve yabancı 1 milyon kişinin katılması hedefleniyor. Festival pazartesi günü dışında her akşam saat 20.30 ile 23.30 arasında açık olacak.

"ORMANIN İÇİNDE BÜYÜLÜ BİR DÜNYA KURDUK"

Festivalin iletişim sorumlusu Orhan Uzun, "Türkiye'de ilk kez bir ışık festivali yaptık. Daha önce dünyada 40 ülkede yapıldıktan sonra ilk kez Türkiye'de İstanbul'da ve Turkcell Platinum Park'ta yapıldı. Burada çok özel bir hazırlanma sürecimiz oldu. Yaklaşık bir yıl öncesinden başlamıştı bu proje. Farklı farklı ülkelerden 120 tasarımcı, sanatçı, senarist burada bize eşlik ettiler. Ormanın içerisine bir büyülü dünya kurduk aslında, 50 bin metrekarelik bir alan kullandık. 25 bin sanatsal ışık ve 3 kilometre de kumaş ipekler kullandık. Kumaş olmasının sebebi ise, etkinliğimiz gece olduğu için, ışığı en iyi aydınlatan kumaş ipek olduğu için ipek kumaşlar kullandık. Burada sahne şovları, ateş gösterileri, ışık gösterileri ve daha sonra içeriyi geziyorlar. İçeride onlara büyülü bir dünya kurduk. Son derece keyifli vakit geçiriyorlar. Hem yetişkinler, hem çocuklar ve aileler için sıra dışı bir maceraya sürüklüyoruz onları. Türkiye'de yapılmamış bir festival ve bunu da ilk biz gerçekleştirdiğimiz için son derece keyifliyiz" dedi.

Festivale katılan Ali Güler, "Burası gayet iyi. Işıklar içerisinde adeta cennetten bir köşe gibi gerçekten. Doğanın içerisinde mükemmel bir atmosfer var burada. Hem çocuklar için çok iyi, hem de biz yetişkinler için gayet iyi, aslında çocuklara hitap ediyor. Bizler için de gayet keyifli geçiyor açıkçası, çok iyi buldum" ifadelerini kullandı.

Festivale kızı Rüzgar ile birlikte katılan Tufan Yücel, "Mükemmel bir atmosfer var. Galiba ipekle kaplamışlar dışarıyı, muhteşem parlaklık veriyor. Çok eğlenceli, kızım Rüzgar'da çok beğendi zaten. Çok güzel vakit geçirdik burada eşim ve arkadaşlarımla beraber. Kahve, dondurma gibi ikramların yer aldığı yiyecek ve içeceklerde çok güzeldi" dedi.