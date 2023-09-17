Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Başkent'te Devam Ediyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerlerine katkıda bulunmak amacıyla 2 yıl önce başlatılan ' Türkiye Kültür Yolu Festivalleri', 'Başkent Kültür Yolu Festivalleri' ile devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu,"Festivelimize yerli sanatçılar kadar yabancı sanatçılar da yoğun ilgi gösteriyor. İleride Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne uluslararası bir boyut kazandırmak istiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Başkent Kültür Yolu Festivalleri', 16 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Ankara'nın önemli tarih, kültür ve sanat mekanlarında gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara kampüsünde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, festivalla ilgili açıklamada bulundu. Mumcu, Türkiye'nin turizm ve kültür alanında en fazla reklam yapan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu yıl festivallerimiz 11 şehrimizde gerçekleştiriliyor. Buna her yıl 5 şehir daha eklenecek ve daha sonra festivalin yer alacağı şehir sayısını 35'e çıkartmak istiyoruz. Festivelimize yerli sanatçılar kadar yabancı sanatçılar da yoğun ilgi gösteriyor. İleride Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne uluslararası bir boyut kazandırmak istiyoruz" dedi.

'ATATÜRK'ÜN DİJİTAL LARI ANITKABİR'DE'

Türkiye'nin dijital sanatlar konusunda çok önemli bir noktada olduğunu kaydeden Mumcu, Başkent Kültür Yolu Festivalleri'nde de dijital sanatın en güzel örneklerinin yer aldığını söyledi. Sanatçıların dünyada karşılık bulan isimler olduğunu kaydeden Mumcu, "Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün binlerce fotoğrafı, 'Bir Hayalin İnşası' isimli sergi ile sanatçılarca dijital olarak yeniden oluşturuldu. CSO Ada Ankara'da ise ünlü Türk sanatçı Refik Anadol'un 'Rönesans Rüyaları' isimli dijital sergisi yer alacak. Saraybosna Müzesi'nin en önemli koleksiyonlarından 18'nci yüzyılda yaşamış 20 önemli sanatçının eserlerindne oluşan ve ilk defa yurt dışında Başkent Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenecek olan Bosna Hersek 'Birvakitle' sergisi, 'Artırılmış Gerçeklik' sergisi, 'Sanatta Etnografik Gerçeklik Sergisi' ve 'Yaşasın Cumhuriyet' sergisi festivalde görülebilecek. Bakanlık olarak, Türkiye'yi tanıtmak için bütün unsurlarımızı kullanıyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yurt dışı tanıtımında önemli bir etken; bu da gelirlerimizi artırıyor. Biz de bu gelirleri restorasyon ve kültürele aktarıyoruz" diye konuştu.

Mumcu, festivalde ayrıca; Başkent Millet Bahçesi, CSO Ada, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cermodern, Milli Kütüphane, Ankara Kalesi gibi simge mekanlarda konserler, sergiler, programlar ve çocuk etkinlikleri yapılacağını söyledi. Mumcu, toplantının ardından CSO Ada ve Cermodern'de yer alan sergileri basın mensupları ile beraber gezdi.