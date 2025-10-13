Türkiye Kültür Yolu Festivali Malatya Durağı Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya durağı tamamlandı.

Festivalin son gününde, sanatçı Cengiz Özkan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda "Sarı Kurdelam Sarı: Malatyalı Fahri Anısına" konseriyle sahne aldı.

Şarkıcı Murat Doğru da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda sevenleriyle buluştu.

Festival kapsamında, tarihçi-yazar Koray Şerbetçi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda söyleşi gerçekleştirdi.

Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda çocuklar için kurulan tiyatro ve etkinlik alanları da festivalin son gününde ilgi gördü.

Festival kapsamında çocuklar, "Meddah Gösterisi" ve "Ege ile Gaga Çocuk Tiyatrosu" ile eğlendi.

Şarkıcı Alişan da festivalin son gününde 100. Yıl Kent Parkı'nda dinleyicileriyle buluştu.

Kentte 4 Ekim'de başlayan festival kapsamında, tiyatrodan geleneksel el sanatlarına, çocuklara yönelik etkinliklerden atölyelere kadar birçok etkinlik yer aldı.