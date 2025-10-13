Haberler

Türkiye Kültür Yolu Festivali Malatya Durağı Tamamlandı

Türkiye Kültür Yolu Festivali Malatya Durağı Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya'daki etkinlikleri, sanatçıların konserleri ve çeşitli aktivitelerle sona erdi. Festival boyunca tiyatro gösterileri ve atölyelerle birlikte çocuklar için eğlenceler yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya durağı tamamlandı.

Festivalin son gününde, sanatçı Cengiz Özkan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda "Sarı Kurdelam Sarı: Malatyalı Fahri Anısına" konseriyle sahne aldı.

Şarkıcı Murat Doğru da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda sevenleriyle buluştu.

Festival kapsamında, tarihçi-yazar Koray Şerbetçi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda söyleşi gerçekleştirdi.

Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda çocuklar için kurulan tiyatro ve etkinlik alanları da festivalin son gününde ilgi gördü.

Festival kapsamında çocuklar, "Meddah Gösterisi" ve "Ege ile Gaga Çocuk Tiyatrosu" ile eğlendi.

Şarkıcı Alişan da festivalin son gününde 100. Yıl Kent Parkı'nda dinleyicileriyle buluştu.

Kentte 4 Ekim'de başlayan festival kapsamında, tiyatrodan geleneksel el sanatlarına, çocuklara yönelik etkinliklerden atölyelere kadar birçok etkinlik yer aldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Kültür Sanat
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.