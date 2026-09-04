Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali coşkusu sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de birbirinden özel etkinlikler kültür ve sanatseverlerle buluşuyor.

Festivalin altıncı gününde atölyelerden tiyatro oyununa, sempozyumdan çocuk etkinliklerine uzanan program ilgi gördü.

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen "Tarihe Saygı Anı Dalışı" etkinliği, çocuk ve gençlerin denizle buluştuğu farklı bir deneyim sundu.

Tüplü dalış ile benzersiz bir deneyim yaşayan katılımcılar, etkinlikten keyifli anılarla ayrıldı.

Aynı alanda uzmanlar eşliğinde düzenlenen "Yelken Sürüşü" etkinliğinde katılımcılar yelken deneyimi yaşarken, Çanakkale'nin eşsiz manzarası eşliğinde keyifli bir seyir gerçekleştirdi. Ücretsiz etkinlik, deniz tutkunlarına festival programı içinde farklı ve eğlenceli bir deneyim sundu.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında "Tamamen Doluyuz" oyunu, ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da gerçekleştirilen seramik atölyesinde katılımcılar, Yıldız Sağlam Küçük eşliğinde Türk seramik sanatı hakkında bilgi edindi.

Aynı mekanda Filiz Öner eşliğinde düzenlenen geleneksel bez bebek yapım atölyesinde bez bebeklerin geçmişten günümüze uzanan hikayesi tanıtıldı.

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu V. Troas Sempozyumu, Troya Müzesi'nde ikinci kez gerçekleştirildi. 2025-2026 yıllarında Troas Bölgesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu izniyle yürütülen kazılar ile müze kazılarının ele alındığı sempozyumda, bölgenin arkeolojik mirasına ilişkin güncel çalışmalar paylaşıldı. Katılımcılar, Troas'ın tarihine ve arkeolojik araştırmalarına ilişkin uzmanlardan önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Kütüphane Yolda" etkinliğinde yerel yazar Şerife Karabıyık çocuklarla bir araya geldi.

Kitaplar üzerinden gerçekleştirilen söyleşide kütüphanelerin yaşam boyu öğrenme ve sosyal etkileşimdeki rolü ele alındı. Miniklerin okumaya teşvik edildiği etkinlikte, çocuklara kitap sevgisini aşılayan keyifli bir buluşma gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Simge Sağın konser verdi.

Kaynak: AA