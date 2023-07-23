Türkiye Kahve Müzesi'nden Kahve Kolonyası Satışa Sunuldu

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde bulunan Türkiye Kahve Müzesi'nde üretilen kahve kolonyası satışa sunuldu. Müze sahibi Semih Yıldırım, Türk kahvesine olan ilginin artmasıyla birlikte müzelerine gelen ziyaretçi sayısının da arttığını belirtti. Yıldırım, kahve kolonyasının parfüm kalitesinde kahve kokusunu insanların kolonya olarak kullanmaya başladığını ve bu ürüne olan ilginin çok olduğunu ifade etti.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde 4 yıl önce açılan Türkiye Kahve Müzesi'nde üretilen kahve kolonyası satışa sunuldu.

Müze sahibi Semih Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk kahve müzesinin ziyaretçi sayısını her geçen gün artırdığını söyledi.

Bu kapsamda kendilerini hep yenilediklerini ve güncellediklerini belirten Yıldırım, "Koleksiyonumuzu genişletiyoruz. Bayram tatilleri boyunca Safranbolu'ya gelen misafirler kahve müzemizi ziyaret etti. Yaklaşık 10 binin üzerinde ziyaretçi sayısıyla rekor kırdık. Şu anda yaz sezonu olması dolayısıyla da her geçen gün ziyaretçi sayımız yine fazlasıyla artarak devam ediyor. Bunun tek sebebi, Türk kahvesine olan ilgi." diye konuştu.

Yıldırım, Türk kahvesinin Türkiye'nin çok önemli markası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresine giderseniz gidin lokumumuz ve kahvemiz 'Turkish delight', 'Turkish coffee' diye anılıyor. Dolayısıyla biz de bu önemli markayı ilk önce kendi toplumumuza, daha sonra da buraya gelen yabancı turistlere doğru aktarma peşindeyiz. Bununla ilgili sürekli güncel projeler yapıyoruz. Şimdi de Türkiye'de yine bir ilk olarak kahve kolonyamızı çıkardık. Gerçekten çok özel koku oldu."

Kahve kolonyasının ilgi çektiğini dile getiren Yıldırım, "Parfüm kalitesinde kahve kokusunu insanlar kolonya olarak kullanmaya başladı. Buna da çok ilgi var. Bunun yaklaşık 3 yıldır AR-GE'sini yapıyorduk. 3 yılın sonunda AR-GE'sini tamamladık. Şu anda piyasaya çıkardık, satışına başladık. Dolayısıyla bu bizim için de çok yeni ve özel bir ürün. İlginin çok olmasından dolayı mutluyuz. Bunu daha da geliştirerek kahveye dair farklı ürünleri yine beğeniye sunmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.