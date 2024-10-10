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Türkan Şoray Yozgat'ta Gençlerle Buluştu

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3. Bozok Film Festivali'nin kapanışında Türk sinemasının 'Sultanı' Türkan Şoray, Yozgat'taki sevenleriyle bir araya geldi ve hayatına dair anılarını paylaştı. Gençlere eğitim ve gelecekleri hakkında tavsiyelerde bulundu.

Yozgat 3. Bozok Film Festivali'nin son gününde Türk sinemasının "Sultanı" Türkan Şoray sevenleriyle buluştu.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya gelen Şoray, söyleşide hayatında önem taşıyan anılarını anlattı.

Şoray, Yozgat'a gelmekten, gençlerle buluşmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve tavsiyelerde bulunan Şoray, "Hepiniz, bizim ülkemizin geleceğisiniz. Bu ülkeyi daha aydınlık günlere getirecek olan sizlersiniz. İçinizden bilim adamları çıkacak, doktorlar çıkacak, yazar çıkacak, belki sinemacılar çıkacak. Bir üniversite eğitimi yaptığınız için çok şanslı olduğunuzu söylüyorum. Bunun değerini bilin. Okumak, üniversiteyi bitirmek, hayata bir kere her şeyden önce çok önde başlamak oluyor." diye konuştu.

Program sonunda bir gazetecinin," Bozok Film Festivali'nde Filistin temalı filmler de gösterildi. Filistin'de, Gazze'de gözyaşı dinmiyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Şoray, "Savaşlar bitsin diyorum. Dünyada savaşlar bitsin." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Kültür Sanat

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