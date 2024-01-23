Türk Telekom, AKM'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Düzenliyor

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) yarıyıl tatili kapsamında çeşitli programlar düzenlediğini duyurdu. Karnelerini alan öğrenciler, etkinliklerle tatillerine renk katma fırsatı buluyor. Tiyatrodan atölyelere, sinemadan çocuk operasına dopdolu bir program çocukları bekliyor.

Akm'de yer alan, Türk Telekom Opera Salonu, çok amaçlı salon, tiyatro salonu ve sinema salonu çocuklara özel etkinlikler için ev sahipliği yapıyor. 4-12 yaş arası tüm çocukların ücretsiz katılabileceği atölyelerin de yer aldığı 'Türk Telekom'la Akm'de Yarıyıl Bir Başka' etkinlikleri ile dopdolu bir tatil programı başlıyor.

LEGO- BRİCKS 4 KİDZ ROBOTİK - KODLAMA İÇERİKLİ STEM ATÖLYESİ VE TOYİ ÇOCUK ATÖLYESİ Akm'DE

Etkinliklere ilişkin şirketten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bricks 4 Kidz ile Robotik LEGO atölyesi etkinliği, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. AKM Türk Telekom Opera Salonu 3. Kat Fuaye'sinde 25 Ocak Perşembe günü kapılarını aralayacak olan Bricks 4 Kidz Robotik LEGO atölyesi, 29,31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde 10: 00-17: 00 saatleri arasında 5 farklı seansta düzenlenecek. Atölyeye 6 ve 12 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

"Çocukların bir başka keyifli vakit geçirebilecekleri Toyi Oyun Atölyesi ile çocuklar, geri dönüşebilen malzemeleri eşsiz oyuncaklara dönüştürerek yaratıcılıklarını sergileyebilecekler. TOYİ ile oyun atölyesi; Türk Telekom Opera Salonu 3. Kat Fuaye'sinde 23-24-27-30 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde 11: 00 ve15: 00 arası çeşitli saatlerde olmak üzere iki seans olarak düzenlenecek.

"Kültür ve sanatın kalbi AKM'de çocuklar yarıyıl tatilini sinema ve tiyatro ile geçiriyor. 27 Ocak Cumartesi Bremen Mızıkacıları Mutfakta, 3 Şubat Cumartesi WOLFIE Harikalar Operası'nda, 4 Şubat Pazar günü ise Evvel Zaman İçinde gibi sevilen oyunlar AKM Tiyatro Salonu'nda ve Çok Amaçlı Salon'da sahne alırken Rafadan Tayfa: Hayrimatör filmi Yeşilçam Sineması'nda 3-4 Şubat tarihlerinde izlenebilecek."

Ziyaretçiler, çocuklar için hazırlanan yarıyıl programıyla ilgili detaylı bilgi ve etkinlik takvimine AKM'nin web sitesinden ulaşabiliyor.