Türk Sinema Tarihinin Bağışıkları Modern Koşullarda Koruma Altına Alındı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, gerçekleştirdiği çalışmalarının ardından Türk sinema tarihinin hafızası niteliğindeki iki büyük koleksiyonu modern koşullarda koruma altına aldı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Atatürk dönemine uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu, uluslararası standartlara sahip özel arşivlerde muhafaza ediliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MSGSÜ'nün Balmumcu yerleşkesinde bulunan ve Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'nun öncülüğünde yıllarca korunan yaklaşık 10 bin film, depreme karşı riskli yapı nedeniyle yeni merkezine taşındı. Koleksiyon, üniversitenin Bomonti Kampüsü'nde inşa edilen, iklimlendirme sistemleriyle donatılmış arşiv merkezinde güvenli şekilde saklanıyor. Bakanlığa ait Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemine uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ise Genelkurmay Başkanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı bünyesinde kurulan özel arşiv merkezine yerleştirildi. Koleksiyonda, Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında toplanan filmler ve Türk sinema tarihinin önemli yapıtları da bulunuyor. Filmler hem orijinal nitrat tabanlı halleriyle korunuyor hem de dijitalleştirilerek geleceğe aktarılıyor. Bakanlık, eserleri düzenli olarak denetleyerek 'filmmirasim.ktb.gov.tr' ve YouTube/Sine Resmi kanalı üzerinden kamuoyunun erişimine açıyor.