Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi

Türk edebiyatının usta kalemlerinden yazar, akademisyen ve çevirmen Pınar Kür, hayatını kaybetti. Acı haberi televizyoncu ve yazar Yekta Kopan, sosyal medya hesabından duyurdu. Kopan, paylaşımında "Pınar Kür'e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kopan, ayrıca "Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak" açıklamasını da yaptı.

PINAR KÜR KİMDİR?

1943 yılında Bursa'da doğan Pınar Kür, Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarından biri olarak kabul edilir. Sanatçı bir aileden gelen Kür'ün annesi, yazar ve öğretmen İsmet Kür, babası ise Fransızca ve matematik öğretmeni Behram Kür idi. Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamlayan Kür, ardından Queens College (New York) ve Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek öğrenimine Paris Sorbonne Üniversitesi'nde devam eden Pınar Kür, burada karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı.

Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda İngilizce okutmanı olarak başladı. Aynı zamanda uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

Pınar Kür, edebiyat alanındaki katkılarının yanı sıra 2013 yılı Mayıs ayında düzenlenen Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü.

Oyuncu Can Kolukısa ile yaptığı evlilikten, babası gibi sinema ve televizyon dünyasında yer alan Emrah Kolukısa adlı oğlu dünyaya geldi.