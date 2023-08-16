Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi, Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencilerine eğitim verdi

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) ekibi, Çocuk Kültür Sanat Merkezi (ÇKSM) öğrencilerine dağcılık ve doğa sporları eğitimi verdi. Etkinlik kapsamında TURBELDAK Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, ÇKSM öğrencilerine doğada kamp yapma, çadır kurma ve kamp alanında kullanılacak malzemeler hakkında bilgi verdi. Çocuklar, eğitimi dikkatli bir şekilde dinledikten sonra Çocuk Kültür Sanat Merkezi bahçesinde çadır kurulumunu yerinde görerek eğlenceli ve eğitici zaman geçirdi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) ekibi, Çocuk Kültür Sanat Merkezi (ÇKSM) öğrencilerine dağcılık ve doğa sporları eğitimi verdi.

Turgutlu Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilke imza atarak okul öncesi eğitimi ücretsiz yaptığı Mustafa Kemal Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencileri dağcılık ve doğa sporları eğitimi aldı. Düzenlediği yürüyüş ve tırmanış etkinlikleriyle farklı yaştan doğaseverleri çevre bilinci oluşturmak ve doğayı tanıtmak için çeşitli parkurlarda buluşturan Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi ekibi, Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında TURBELDAK Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, ÇKSM öğrencilerine doğada kamp yapma, çadır kurma ve kamp alanında kullanılacak malzemeler hakkında bilgi verdi. Çocuklar, eğitimi dikkatli bir şekilde dinledikten sonra Çocuk Kültür Sanat Merkezi bahçesinde çadır kurulumunu yerinde görerek eğlenceli ve eğitici zaman geçirdi.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Çocuk Kültür Sanat Merkezi'mizde eğitim gören sevgili öğrencilerimiz dağcılık ve doğa sporları ile ilgili eğitim aldı. Çocuklarımızın her alanda kendilerini geliştirmelerini ve bu bağlamda sağlıklı bir gelişim süreci yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızla bir araya gelen Belediyemiz Dağcılık Akademisi ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.