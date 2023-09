Turgutlu Belediyesi 2. Geleneksel Zurnaların Çığlığı Festivali ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Turgutlu Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Türkiye'de bir ilke imza atarak gerçekleştirdiği Zurnaların Çığlığı Festivali'nin bu yıl ikincisi yapıldı. Hemşehri Geceleri kapsamında düzenlenen, genel sanat yönetmenliğini tüm dünyanın tanıdığı üflemeli saz ustası Halil Çokyürekli'nin üstlendiği 2. Geleneksel Zurnaların Çığlığı Festivali'nde zurna ustaları Muharrem Sargın, Işık Soğukkuyu, Hüseyin Toplar, Erman Çalgıcı, Tibet Var, Haydar Curacı, Serdar Soğukkuyu, Rıza Yanıkçalan, Eren Mert İlbey, Ömer Altuntaş, Emrah Toplar performanslarıyla Turgutluluları hayran bıraktı.

"KÜLTÜRLERİ YAŞATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"

2. Geleneksel Zurnaların Çığlığı Festivali'nde konuşma yapan, Turgutlu'da farklı kültürleri olduğu kadar zurna kültürünü de yaşatmak için gayret gösterildiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sizlere bir söz vererek 'Bize unutturulmaya çalışılan milli bayramlarımızı ve kurtuluş günlerimizi onların şanına şerefine yakışır bir şekilde kutlayacağız, dini bayramlarımıza gerekli özeni ve imkanı göstereceğiz' demiştik. Bu sözleri tutmanın gururu içerisindeyiz. Aynı zamanda her zaman ve her yerde 'Biz yaratanı yaratandan ötürü seven insanlarız. Bizim, Kürt, Türk, Çerkez, Alevi, Roman derdimiz; kadın erkek ayrımımız olmaz' dedik. Bu sebeple de bu tarz çalışmalara daha fazla özen gösterdik. Kültürleri yaşatmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Kültürlerimizi yaşadığımız ve de yaşattığımız bu tür çalışmalarla sizlere hizmet vermekten de gurur duyuyoruz" dedi.

"BAŞKANIMIZ ÇETİN AKIN İLE BÜTÜN ENGELLERİ AŞTIK"

Zurna kültürünün yaşatılması amacıyla verdiği desteklerinden dolayı Başkan Çetin Akın'a teşekkür eden Halil Çokyürekli ise "Biz, bir kültürün emektarlarıyız, bekçileriyiz. Abdal kültürü dediğimiz önemli bir kültür var. Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın bize çok büyük destek verdi. Bütün engelleri aştık. Önemli bir kültürü barındırıyoruz. Zurnaların Çığlığı Festivali için sadece Turgutlu'dan değil; Muğla'dan, Aydın'dan, Salihli'den gelen zurnazen arkadaşlarımız var. Bu güzel geceyi birlikte hazırladığımız sanatçılarımıza, orkestramıza ve de desteklerinden dolayı Başkanımız Sayın Çetin Akın'a, ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

2. Geleneksel Zurnaların Çığlığı Festivali'nde zurna ustalarına plaketlerini Başkan Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu takdim etti.