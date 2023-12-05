Trakya Üniversitesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Yüzde 100 Tipografi" sergisi açıldı.

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı içerikler Balkan Kongre Merkezi fuaye alanındaki dijital ekranlarda sunuldu.

Sergide çeşitli yazı tipleriyle hazırlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portreleri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Atatürk'ün sözleri yer aldı.

Öğretim Görevlisi Sertaç Dalgalıdere, açılış öncesi yaptığı konuşmada, öğrencilerin 2 ay boyunca içerikleri hazırladığını söyledi.

Eserlerin 100 çalışma içerisinden seçildiğini belirten Dalgalıdere, "Tipografi bir yazı sanatı ve dünyada oldukça popüler. Bugün birçok markanın kullandığı özel tipografiler var. Bunlar ciddi rakamlara özel hazırlanan içerikler. Gençlerin kendini geliştirmesi ve bu alana ilgi duyması için sergimizi hazırladık." dedi.

Yüksekokulun Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı da Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna etkinlikler düzenlemeye devam etiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, akademisyen ve öğrenciler sergiyi gezdi.

Sergi, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.