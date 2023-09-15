Trabzon Valisi Atatürk Köşkü'ndeki Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla restorasyona alınan Atatürk Köşkü'nde incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, "Burası Atatürk'ün 2 defa ağırlandığı ve 1937 yılında da burada misafir edildiği bir köşk. Tarihini bilmeyen milletler yarınlarından emin olamazlar. Tarihi bilebilmemiz içinde tarihi varlıklarımızı korumak mecburiyetindeyiz" dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Atatürk Köşkü'nde incelemelerde bulundu. Fiziki restorasyonu 1 hafta sonra tamamlanacak olan köşkte restorasyon sürecini yakından inceleyen Vali Yıldırım ve Başkan Zorluoğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ VARLIKLARIMIZI KORUMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise böyle bir çalışmanın 100. yıla denk getirilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"1924 yılında Ulu önder Atatürk'ün ilimize teşriflerinin 99. yıldönümü daha nice 99 yıllara hep birlikte inşallah. Burası da Atatürk'ün 2 defa ağırlandığı ve 1937 yılında da burada misafir edildiği bir köşk. Tarihini bilmeyen milletler yarınlarından emin olamazlar. Tarihi bilebilmemiz içinde tarihi varlıklarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 3 defa ilimiz teşrif eden Atatürk'ün bize bırakmış olduğu böyle bir köşkü ihya eden başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na ve burada görev alarak en güzel şekilde aslına uygun bir vaziyete getiren değerli restorasyon çalışanlarına firmamıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. 100. yıla denk getirilmiş olması önemli bir durum ve hepimizi gururlandıracak bir durumdur inşallah 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'nu bu köşkte veririz. Bunu da özlemle bekliyoruz."

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA BÜTÜNÜ İLE TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Bütün unsurları ile bina artık neredeyse elden çıkmak üzereymiş. Dolayısıyla bu büyük onarım ve restorasyon ile birlikte burada arkadaşlarımız neredeyse 1 yıldır adeta iğne ile kuyu kazacak anlayışta hareket ettiler ve çok büyük bir mesafe kat edildi. İnşallah önümüzdeki hafta sonu itibari ile buradaki restorasyon fiziki anlamında tamamlanmış olacak. Tabi bu restorasyon ile birlikte bu bina çok uzun yıllar inşallah herhangi bir yeni tadilata ihtiyaç duymadan varlığını burada devam ettirecek şehrin gururu ve turizm anlamında önemli bir destinasyon olarak da burada inşallah devam etmiş olacak. Bu restorasyonu diğerlerinden daha öncekilerden ayıran bazı özellikler var bunlar bir tanesini ifade ettim çok geniş kapsamlı hali ile en büyük restorasyondur. Diğeri de çok uzun zamandır hiç el değdirilmemiş içerisindeki mobilyalar, halılar, perdeler, avizeler dolayısıyla burada aynı zamanda bütün tefriş malzemelerini biz toparladık. Bunları Ankara'ya gönderdik Ankara'da yine uzman ellerde çok güzel tadilatlar, tamiratlar yapıldı onlarında bir bölümü gerçekten artık kullanılamaz hale gelmişti. Aynı zamanda bazı eksik mobilyaları da orada tamamlattık benzer şekilde replika şeklinde diyelim ve inşallah buranın tadilatı önümüzdeki hafta tamamlanıyor ondan sonra tefriş anlamında gereken tefriş malzemeleri Ankara'dan tekrar gelecek ve onları da yerleştireceğiz. Önemli diğer adımda bu bahçenin arka bahçenin eksiklerinin giderilmesiydi burada da epey bir tadilat yapıldı yapılmaya devam ediyor netice itibari ile burası tam anlamıyla bütünüyle 29 Ekim tarihinde yani Cumhuriyetimizin 100. yılında bütünü ile tamamlanmış olacak ve inşallah o gün yeniden Trabzonlu hemşehrilerimiz ve Trabzon'dan gelen ziyaretçilerin burası hizmetine açılmış olacak."