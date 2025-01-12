Üye Girişi
Haberler
Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek

Trabzon'dan Japonya'ya uzanan 8 bin kilometrelik hayal gerçek oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'dan Japonya'ya uzanan 8 bin kilometrelik hayal gerçek oldu Trabzonlu lise öğrencisi Yavuz Selim Durmuş, Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesinden etkilenip kendi imkanlarıyla Japonca öğrendi Japon hükümeti tarafından her yıl dünyada 100 öğrenciye verilen bursu kazanan Yavuz Selim...

Trabzon'dan Japonya'ya uzanan 8 bin kilometrelik hayal gerçek oldu

Trabzonlu lise öğrencisi Yavuz Selim Durmuş, Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesinden etkilenip kendi imkanlarıyla Japonca öğrendi

Japon hükümeti tarafından her yıl dünyada 100 öğrenciye verilen bursu kazanan Yavuz Selim Durmuş, Japoncası ile Japonları bile kendine hayran bırakıyor

TRABZON - Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesinde en önemli olaylardan biri olarak gösterilen Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesinden etkilenen 17 yaşındaki Trabzonlu lise öğrencisi Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde Japon Devleti'nin bursunu kazanarak gittiği ülkede şehit düşen Trabzonlu atalarının izini buldu.

Ertuğrul Fırkateyni, 1887'de Japon İmparatoru Meiji'nin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği hediyelere karşılık olarak bir dostluk heyeti ve hediyelerle Japonya'ya gitmek üzere görevlendirilmişti. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Japonya'ya ulaşan gemi, Türk-Japon dostluğunun ilk adımını atmış, Osmanlı heyeti Japon İmparatoru Meiji ile buluşarak hediyeleri takdim etmişti. Ancak İstanbul'a dönüş yolunda 16 Eylül 1890'da okyanusta fırtınaya yakalanan fırkateyn, Japonya'nın Kushimoto açıklarında kayalıklara çarparak batmış, yaklaşık 600 mürettebattan yalnızca 69 kişi kurtulabilmişti. Bu deniz kazasında ölenlerden biri de Trabzon'un Tonya ilçesinden olan Mehmet oğlu Abdullah Kuzoğlu'ydu.

Hiçbir kursa gitmeden kendi kendine Japonca öğrenip Japonya'ya gitti

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Durmuş, Tonya ilçesinden Osmanlı Donanması'nda görev yapan ataları Mehmet oğlu Abdullah Kuzoğlu'nun hikayesini büyüklerinden duyduğunu söyledi. Durmuş, her şeyin bir çocukluk hayali ile başladığını belirterek "Tonya'dan yalnızca bir kişi bu sefere katılmış. Dedelerimin, atalarımın kim olduğunu öğrenmek istiyordum. Küçüklüğümden beri hep Japonya'ya gidip kabrinde dua okumak, ona teşekkür etmek istedim. Lise yıllarımın başlarında kendi kendime bu hayalle Japonca öğrenmeye başladım. 3 yılın sonunda Japonca'yı kendi kendime uğraşarak hiçbir kursa gitmeden bilgisayarlardan kitaplardan sözlüklerden öğrenmeye başardım" dedi.

Japon hükümetinin her yıl 100 yabancı öğrenciye burs verdiğini belirten Durmuş, "Her sene dünyanın dört bir tarafından özellikle Asya ve G7 ülkeleri içerisinden yüz öğrenci Japonya devleti tarafından verilen Asia Kakehashi Bursu sayesinde Japonya'da liselerde eğitim görme hakkı kazanıyor. Ben de bu programın sınavına girdim ardından mülakatların hepsinden başarı ile geçtim. Türkiye'de çok kısıtlı kontenjan olmasına rağmen Japonya'ya gitmeyi başardım. Ardından da şans eseri Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı Kushimoto'nun bağlı olduğu Wakayama eyaletine gönderildim. 4 ay boyunca orada yaşadım. Orada arşivleri araştırırken dedelerimizin, atalarımızın mezarının olduğu yeri buldum. Deniz kazasında şehit olan Osmanlı askerleri için yapılan anıtın başında Yasin-i Şerif okudum" diye konuştu.

"3 yılda Japonca'yı öğrendim"

Japoncayı 3 yılda üst seviyeye kadar getirdiğini kaydeden Durmuş, "Japoncayı lise yıllarının başından beri üç yılda belli bir seviyeye getirmeyi başardım. Sonrasında Japonya'ya gittiğimde de sürekli olarak çevremdeki insanlara sorular sorarak onlarla konuşmaya çalışarak Japoncamı en üst seviyeyi geçebilecek seviyeye getirdim. Orada çok insanla tanıştım. İlk önce Tokyo'ya gitmiştim. Oradan daha sonra kalacağımız yere dağıldık. Japoncayı tek başıma öğrendiğim için en yaygın lehçe olan Tokyo lehçesi üzerinden öğrendim. Gönderildiğim bölgede ise karışım lehçeler kullanılıyordu. İlk gittim yerde ufak bir iletişim problemi yaşadım insanlarla nasıl iletişim kuracağım nasıl konuşacağım diye çok korkmuştum. Daha sonra konuşa konuşa onlar bana telaffuzları öğretti. Ben de sürekli onların söylediklerini tekrar etmeye çalıştım. Zaten Türkiye'de kelime ezberini yapmıştım. Sadece telaffuzlarda problemler yaşıyordum bunu da Japonya'ya giderek aştım. Japonya'da girdiğim sınavlarda belgemi aldım. 4 aylık bursun sonunda tekrar Trabzon'a döndüm. Şu anda Japonya'daki sınavlar için çalışıyorum. Tekrardan Japonya'da eğitim görmek istiyorum. Trabzon'da maalesef Japonca eğitim veren her hangi bir kurs ya da bir hoca bulunmadığından dolayı her şeyi kendi başıma öğreniyorum" şeklinde konuştu.

Trabzon'dan Japonya'ya uzanan 8 bin kilometrelik hayal gerçek oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Kültür Sanat
img

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
img

Yeni aşkıyla rekor kırdı!
img

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi
'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.