Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti

Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti
ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireylerden Tiyatro Gösterimi

Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireylerden Tiyatro Gösterimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sahnelendi. 'Gümbür Gümbür Show' adlı oyun, farkındalık oluşturma amacını taşıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu tür farkındalık çalışmalarının her gün sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Trabzon'da, Avrasya Engelsiz Yaşam Derneğince özel gereksinimli bireylerden oluşan tiyatro grubu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farkındalık oluşturmak amacıyla "Gümbür Gümbür Show" adlı tiyatro oyunu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, farkındalık çalışmalarının yalnızca bir güne sığdırılmaması gerektiğini belirtti.

Genç, özel gereksinimli bireylerin, bireysel ve toplumsal hayatlarına katkı sağlayacak projeler üretmek için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özel bireylerimiz için gayretle çalışan eğitim kurumlarımız ve yöneticilerimizle birlikte, bir aile olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Çünkü biz, 'Herkes mutlu olursa mutlu bir şehir oluruz' anlayışıyla yola çıktık ve bu doğrultuda özel bireylerimizin bireysel ve toplumsal hayatlarına katkı sağlayacak projeler üretmeye çalıştık. Daha fazlasını yapmak için de büyükşehir olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bu çabalar sadece 3 Aralık'la sınırlı kalmamalı, bu farkındalığı her güne yaymalıyız."

Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Savaş Yol ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Program, tiyatro oyununun ardından şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
img

Ölümlü kazaya karışan ehliyetsiz polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
img

Gaga Bulut'tan pedofili içerik skandalı! Soruşturma başlatıldı
img

Hastanelerde büyük değişiklik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kediler rüya görür mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.