Trabzon'da Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri'nin 201'incisi gerçekleştirildi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Sis Dağı zirvesinde, "201. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri" yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de katkısıyla Şalpazarı Belediyesince organize edilen şenlik, 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'nın zirvesindeki yaylada yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcı Sadir Durmaz, şenliğin açılışında, Türklerin, yüzlerce yıllık medeniyet yürüyüşünde nice değerler üreterek insanlığa hediye eden bir millet olduğunu söyledi.

Acıların paylaşılarak azaldığını, sevinçlerin de paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Durmaz, "Sis Dağı Şenlikleri de sevincin paylaşılıp, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği önemli bir şölen. Böylesi şölenlerle, kutlamalarla bir araya gelmek, ortak değerlerimiz etrafında toplanarak bir ve beraber olduğumuzu göstermek, milli varlığımız adına son derece önemlidir. Milletleri ayakta tutan kültürel değerlerdir." dedi.

Durmaz, "Bizler toplanamadığımızda dağılırız, toplanıp bir araya geldiğimizde de güç oluruz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur" ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Bir araya gelemediğimizde, ayrıştığımızda nasıl ki milli varlığımız tehdit altına alınmak istendiyse, bir ve beraber olduğumuzda dünyaya nizam vermişiz. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk'ün ayak bastığı her coğrafyaya adaletle hükmetmişiz. 'Güneş bayrağımız olsun, gök çadırımız' diyerek Türkistan bozkırlarından çıktığımız Turan yolculuğunda 400 çadırlık Türkmen beyliğinden cihan imparatorluğuna yine birliğimiz sayesinde ulaşmışız. Bugün burada Oğuzların hasbi yiğitlerinin, evladını askere,'Hadi yavrum git ya gazi ol ya şehit' diyerek gönderen Ağasar elbiseli vefakar bacılarımızın, geleceğimizin teminatı gençlerimizin, memleket kokulu çocuklarımızın 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda aynı ruh ve inançla toplandığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

"Sizin türküleriniz bu dağlarda yankılandıkça, horonlarınız Sis Dağı Yaylası'nı inlettikçe, Ağasar Vadisi Türklük şuuruyla dolup taştıkça hamdolsun bu millet bölünmeyecek, şanlı bayrağımız inmeyecek, mübarek ezanımız dinmeyecektir. Rengarenk süslenmiş hayvanlarımızla göç kervanları düzülüp yayla yoluna koyuldukça hiçbir hain varlığımıza gölge düşüremeyecektir."

Karadeniz'in vatanseverlerin, millet sevdalılarının kalesi olduğunu dile getiren Durmaz, "Şalpazarı milli bütünlüğümüzün teminatı, Çepniler Türk vatanının yılmaz bekçileridir. Birlikte aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur. Alemde şer, oğuzda er tükenmez. Biz de diyoruz ki bu topraklarda Eren'ler bitmez. Küçücük bedeninde taşıdığı kocaman yüreğiyle ve hikayesiyle Türk milletinin kalbinde ölümsüzleşen Eren Bülbül kardeşimizi rahmetle anıyoruz, sizlerin huzurunda 'iyi ki varsın Eren' diyorum."

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da iki asırdır devam eden şenliklerin, yörenin en önemli etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Temmuz ayının son haftasında Sis Dağı'nda buluşmanın yörenin en önemli kültürel özelliklerinden biri olduğuna işaret eden Cora, "Bu bir nevi toplumun ve milletin yılda bir kez de olsa vuslat yeridir, kavuşma anıdır. Burada vatandaşlarımız yöresel kıyafetlerimizle beraber farklı obalardan gelip bir noktada buluşuyor. Giresun'u, Gümüşhane'yi, Trabzon'u kucaklayan bir nokta." diye konuştu.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ise pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan şenliğe katılımın yüksek olduğunu vurguladı.

Şenliğin, bilinen tarihiyle 201'inci kez yapıldığını belirten Kurukız, "Yıllardır insanlar burada buluşuyor. Gurbetçiler izinlerini bugüne göre ayarlıyorlar. Şu anda 50 bin civarında katılım var. 3 yıl önce yaptığımız en son şenlikte 41 bin 200 kişiydi." dedi.

eski A Milli Takım ve Trabzon spor teknik direktörü Şenol Güneş de Trabzon'da ilk defa bir şenliğe katıldığının altını çizerek, duygularını şöyle paylaştı:

"Sis Dağı'na daha önce gelmiştim, göçün geriye dönüşü olduğu zamandı. Kimse yoktu, bomboştu. Hiçbir toprağın, hiçbir yerin aslında anlamı yok, orasını güzel yapan sizlersiniz. Burayı doldurarak zaten o güzelliği gösteriyorsunuz. Yurt içinden ve yurt dışından gelen herkese, 'Hoş geldin' diyorum. Eğlenmenize bakın. Biz top oynadık, siz horon oynayın."

Güneş, Belediye Başkanı Kurukız'ın amatör ligde mücadele eden Şalpazarı Belediye spor takımına destek istemesi üzerine şunları söyledi:

"Başkanım herhalde hoca olarak almak istiyor ben boşta kalınca. Yaşım geçtiği için öyle bir şeyi düşünmüyorum ama elimden gelen desteği yaparım, merak etmesin. Sadece Şalpazarı değil, tüm yöredeki gençlerimizin önünün açılmasından yanayım. Futbol, spor her ne kadar bir tanıtım, eğlence aracıysa da aynı zamanda bir geçim olayı. Bizim döneminizde, bizden önce çıkanlar yeni gençlere örnek oluyor. Ekonomiye de katkısı olduğunu düşünüyorum. Hayalim oydu, sadece Trabzon için değil, belirli yöreler için spor akademileri yaparak gençliğimizin önünü açmak lazım. Bir ara Milli Eğitim ve Spor Bakanı ile konuşmuştuk. İnşallah onlar hayata geçirir."

Konuşmaların ardından katılımcılara yöresel yemeklerden ikram edildi, sanatçılar tarafından türküler seslendirildi.

Şenliğe katılanlar yöresel kıyafetleriyle kemençe eşliğinde horon oynadı. Şenlik alanında yüzlerce metrelik horon halkası oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi mehter takımının da gösteri yaptığı etkinliğe Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım da katıldı.