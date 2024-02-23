Trabzon'da 'Doğa Hikayeleri' Resim Sergisi Açıldı
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde 'Doğa Hikayeleri' adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide emekli Mustafa Arslan'ın yağlı boya eserleri yer aldı ve Arslan, davetlilere eserleri hakkında bilgi verdi. Sergi, 29 Şubat Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.
Trabzon'da, "Doğa Hikayeleri" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde organize edilen sergide, emekli Mustafa Arslan'ın yağlı boya eserleri yer aldı.
Mustafa Arslan, davetlilere üçüncü kişisel sergisindeki 89 eseriyle ilgili bilgi aktardı.
Sergi, 29 Şubat Perşembe gününe kadar açık kalacak.