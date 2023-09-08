Torbalı'nın Kurtuluş Şenlikleri Haluk Levent Konseriyle Son Buldu

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı bu yıl da bir dizi etkinlikle kutlandı. Torbalı Belediyesi'nin düzenlediği 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri'ne ilgi yoğun olurken, kutlamalar dün akşam Haluk Levent konseri ile son buldu.

Torbalı Belediyesi'nin düzenlediği 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri, dün akşam sona erdi. Torbalı Belediyesi, kutlamaların ilk gününde ustaları andı. Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray'ın şarkılarını seslendiren Cem Karaca'nın solistlerinden Göksel Doğançay, Kurtuluş Şenlikleri'nin ilk gününde sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu kutlamaların ikinci gününde ise Prof. Dr. Kemal Arı'nın konuşmacı olarak katıldığı Lozan ve Mübadele konulu söyleşisi gerçekleşti. Yine şenliklerin ikinci gününde ünlü tiyatrocu Yaşar Gündem, 'Kuvayı Milliye Destanı' isimli tek kişilik oyunla ilçe sakinlerinin karşısına çıktı.

KAPANIŞ HALUK LEVENT'TEN

Kutlamaların son günü 7Eylül'de coşku zirve yaptı. İlk olarak, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Daha sonra Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda kutlama programı düzenlendi. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Torbalı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteriler sundu. Akşam saatlerinde DJ Ersin Show ile coşan ilçe sakinleri, şenliklerin son etkinliğinde ünlü sanatçı Haluk Levent ile buluştu. İlçe protokolünün de yoğun ilgi gösterdiği 7 Eylül Stadı'ndaki konserde usta sanatçı, on binlerce kişiye söylediği şarkılar ile unutulmaz bir gece yaşattı. Haluk Levent, Torbalı'nın SMA hastası bebeği Azra Güngör için de çağrıda bulundu. Kampanyası yüzde 96 oranında tamamlanan Azra Güngör için kendisine konserlerinde eşlik eden bir hayırsever arkadaşına çağrıda bulunan Levent'in çağrısı geri çevrilmedi ve tek kalemde kalan son 2 milyon liralık tutarın 500 bin lirası karşılandı.

TEKİN: "KURTULUŞUMUZUN 101. YILI KUTLU OLSUN"

Konserde Torbalı Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mithat Tekin'e teşekkür eden ünlü sanatçı Haluk Levent, "Torbalı'nın kurtuluşunun 101. Yılı kutlu olsun. Bu önemli günde sizlerin karşısına beni çıkardığı için Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e ve Torbalı Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ise "Daha önce Haluk Levent ile Kahramanmaraş depremi dolayısıyla Hatay'da bir araya gelmiştik. Burada iş birliklerimiz olmuştu. Şimdi yeniden böyle kutlu bir günde bir arada olmak çok güzel" diye konuştu. Tekin ayrıca, "Kurtuluşumuzun 101.yılı kutlu olsun" diyerek vatandaşları selamladı.