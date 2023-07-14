TİKA'nın katkılarıyla 'Mağusa Limanı Ağıtı 1916' projesi tanıtıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Mağusa Limanı Ağıtı 1916' projesinin tanıtımı ve ilk gösterimi KKTC'de yapıldı. Proje kapsamında, Kıbrıs'a getirilen Çanakkale Savaşı esirlerinin görselleri kullanılarak bir belgesel film de hazırlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla hazırlanan "Mağusa Limanı Ağıtı 1916" projesinin tanıtımı ve ilk gösterimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayın yapan Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????Mağusa Limanı Ağıtı, BRT'de 1916'da ilk yazıldığı orijinal notaları ile yeniden düzenlenerek seslendirildi.

Tanıtım programına Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ve pek çok sayıda davetli katıldı.

Proje kapsamında, Kıbrıs'a getirilen Çanakkale Savaşı esirlerinin görselleri kullanılarak bir belgesel film de hazırlandı.

Tanıtım programında konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, "Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Türk milleti 1. Cihan Harbi'nde büyük bir destan yazmıştır, yenilmemiştir. Müttefikleri teslim olduğu için silah bırakmak zorunda kalmıştır. Türk milleti Çanakkale muharebelerinde muhteşem bir destan yazmıştır ve bize o eziyetleri reva görenlerin imparatorluklarının sona ermesine neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin milli mücadelede destan yazığını söyleyen Feyzioğlu, bu destanların yazılmasında Kıbrıs Türkü'nün de asli unsur olduğunu belirtti.

TİKA Lefkoşa Koordinatörü Küçükçavuş da 2019'da KKTC'de faaliyet göstermeye başlayan TİKA'nın pek çok alanda projeler geliştirdiğine değindi.

Küçükçavuş, "Gol Atan Cepheye" belgeseli ve "Teşgilat Minalayalar Zamanı" filmine verilen desteğin ardından "Mağusa Limanı Ağıtı 1916" projesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Müzik araştırmacısı Ferahzad Gürsoy da eserin ilk halinin zaman içinde unutulduğunu ve bilinmediğini belirtti.

Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ulvi Keser de Çanakkale Savaşı'nda İngiliz askerlerince esir alınarak Kıbrıs'a getirilen Türk askerleriyle ilgili bilgiler vererek, Çanakkale Savaşı'nın Kıbrıs Türkleri için olan önemine işaret edildi.