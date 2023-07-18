TİKA'nın desteğiyle Nurullah Genç'in 'Söğüt Gölgesi' adlı fotoğraf sergisi açıldı

Başkentte, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle şair Nurullah Genç'in 'Söğüt Gölgesi' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Irak, Kosova, Sırbistan, Macaristan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan ortak tarihi ve kültürel eserlerin fotoğrafları yer alıyor.

Başkentte, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle şair Nurullah Genç'in "Söğüt Gölgesi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Belgesel serisi ile fotoğraf sergisinden oluşan "Söğüt Gölgesi" sergisinin TİKA Başkanlığı'ndaki açılışına, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, şair Genç, TİKA çalışanları ve pek çok davetli katıldı.

Sergide, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Irak, Kosova, Sırbistan, Macaristan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan ortak tarihi ve kültürel eserlerin fotoğrafları yer alıyor.

TİKA Başkanı Kayalar, burada yaptığı konuşmada, serginin TİKA'nın Kovid-19 salgını sonrası programlarının başlangıcı olduğunu söyledi.

Kayalar, sergiye ilişkin "Gönül coğrafyamıza ait tanıklıkları dinleyeceğiz." dedi.

Projeye katkıda bulunanlara teşekkür eden Kayalar, Genç'in eserlerinin basılarak TİKA tarafından kitaplaştırılacağını belirtti.

Şair Genç de fotoğrafçılığa başlama anısından bahsetti, "Şiir görünmeyenin fotoğrafıdır, fotoğraf ise görünenin şiiridir." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında gittiği ülkelerde yaşadıklarını anlatan Genç, çekilen fotoğrafların her birinin özel ayrı metinlerle yayımlanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından sergi gezildi.