Tiflis'te Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği Düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Türk kahvesinin eşsiz lezzeti ve kültürel mirası tanıtıldı.

UNESCO tarafından 2013 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan Türk kahvesi, Büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinlikle Gürcistan'daki kahve tutkunlarına sunuldu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk kahvesi, yalnızca bir içecek değil Türkiye'nin köklü kültürel mirasının eşsiz bir yansımasıdır. Misafirperverliğin, dostluğun ve samimi sohbetlerin bir aracı olan bu değerli mirasımız, ülkelerimizi bir araya getiren ortak değerleri yüceltmektedir."

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim, etkinlikte Türk kahvesinin tarihsel kökenleri, hazırlama teknikleri ve sohbet kültüründeki yerine dair kapsamlı sunum yaptı.

Etkinliğe Tiflis'te görev yapan kordiplomatik temsilciler ile Gürcistan'ın önde gelen kahve baristaları da katıldı.

Katılımcılar, Türk kahvesi yapımını deneyimleme fırsatı buldu ve kahve ikramı eşliğinde kültürel farklılıklar ve benzerlikler üzerine sohbet etti.