Tianjin Müzik Festivali başladı
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Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin şehri, bir dizi üst düzey müzikal performans ve kültürel aktiviteyi içeren Tianjin Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında Perşembe günü Tianjin Büyük Tiyatrosu'na gelen dünyaca ünlü Viyana Senfoni Orkestrası, Beethoven, Mozart ve diğer ünlü bestecilerin klasikleşmiş eserlerini icra etti. 1900 yılında kurulan orkestra, klasik müziğin Avusturya'daki en üst düzey temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Festival Temmuz ayına kadar sürecek.
Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin şehri, bir dizi üst düzey müzikal performans ve kültürel aktiviteyi içeren Tianjin Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
Festival kapsamında Perşembe günü Tianjin Büyük Tiyatrosu'na gelen dünyaca ünlü Viyana Senfoni Orkestrası, Beethoven, Mozart ve diğer ünlü bestecilerin klasikleşmiş eserlerini icra etti.
1900 yılında kurulan orkestra, klasik müziğin Avusturya'daki en üst düzey temsilcilerinden biri olarak biliniyor.
Festival Temmuz ayına kadar sürecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)