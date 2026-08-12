Tavşanlı'da Asırlık Düğün Geleneği: Damat ve Sağdıca Renkli Sınav

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde sürdürülen asırlık düğün gelenekleri, damat ve sağdıca zor anlar yaşatırken izleyenlere keyifli anlar sunuyor.

Tepecik beldesinde dünya evine girmeye hazırlanan Niyazi Duhan Gedik'in düğün öncesi arkadaş grubu tarafından hazırlanan eğlenceli "sınavlar" renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel gelenekler gereği damat ve sağdıç İsmail Çevik, arkadaş grubunun sıra dışı isteklerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf ettiler. Düğün öncesinde damat Niyazi Duhan Gedik ve sağdıç İsmail Çevik'i akaryakıt istasyonuna ve bakkala gönderen arkadaşları, sakız ve çikolata gibi ikramlıklar aldırdı. İstekleri eksiksiz yerine getiren damat ve sağdıç, daha sonra arkadaşlarının talimatıyla ördek yürüyüşü yaptı. Zaman zaman damat ve sağdıcın sırtına binen arkadaşları, beldenin meşhur manda sütlü dondurmasını da aldırmayı ihmal etmedi. Eğlenceli görevlerin ardından yöresel oyunlar oynayan damat ve arkadaş grubu, neşeli davul zurna eşliğinde düğün alanına yürüdü.

Beldedeki düğün gelenekleri hakkında bilgi veren Cihat Talha Seven, amaçlarının hem damada unutulmaz bir anı bırakmak, hem de geçmişten gelen gelenekleri yaşatmak olduğunu belirtti. Seven, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tepecik beldemizde düğünlerimiz sadece bir birliktelik değil, aynı zamanda dostluğun ve neşenin zirveye çıktığı etkinliklerdir. Damat arkadaşımız Niyazi Duhan Gedik ve sağdıcımız İsmail Çevik'e tatlı takılmalarda bulunduk. Onlardan bakkaldan ikramlıklar almalarını, beldemizin meşhur manda sütlü dondurmasını getirmelerini istedik. Zaman zaman sırtlarına bindiğimiz ördek yürüyüşü yaptırdığımız anlar oldu. Hep birlikte oynayıp eğlenerek düğün alanına geçtik. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz."

Geleneksel oyunlar ve neşeli görüntülerle devam eden düğün, belde halkı tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı