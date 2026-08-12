Haberler

Tavşanlı'da Asırlık Düğün Geleneği: Damat ve Sağdıca Renkli Sınav

Tavşanlı'da Asırlık Düğün Geleneği: Damat ve Sağdıca Renkli Sınav
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde sürdürülen asırlık düğün gelenekleri, damat ve sağdıca zor anlar yaşatırken izleyenlere keyifli anlar sunuyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde sürdürülen asırlık düğün gelenekleri, damat ve sağdıca zor anlar yaşatırken izleyenlere keyifli anlar sunuyor.

Tepecik beldesinde dünya evine girmeye hazırlanan Niyazi Duhan Gedik'in düğün öncesi arkadaş grubu tarafından hazırlanan eğlenceli "sınavlar" renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel gelenekler gereği damat ve sağdıç İsmail Çevik, arkadaş grubunun sıra dışı isteklerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf ettiler. Düğün öncesinde damat Niyazi Duhan Gedik ve sağdıç İsmail Çevik'i akaryakıt istasyonuna ve bakkala gönderen arkadaşları, sakız ve çikolata gibi ikramlıklar aldırdı. İstekleri eksiksiz yerine getiren damat ve sağdıç, daha sonra arkadaşlarının talimatıyla ördek yürüyüşü yaptı. Zaman zaman damat ve sağdıcın sırtına binen arkadaşları, beldenin meşhur manda sütlü dondurmasını da aldırmayı ihmal etmedi. Eğlenceli görevlerin ardından yöresel oyunlar oynayan damat ve arkadaş grubu, neşeli davul zurna eşliğinde düğün alanına yürüdü.

Beldedeki düğün gelenekleri hakkında bilgi veren Cihat Talha Seven, amaçlarının hem damada unutulmaz bir anı bırakmak, hem de geçmişten gelen gelenekleri yaşatmak olduğunu belirtti. Seven, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tepecik beldemizde düğünlerimiz sadece bir birliktelik değil, aynı zamanda dostluğun ve neşenin zirveye çıktığı etkinliklerdir. Damat arkadaşımız Niyazi Duhan Gedik ve sağdıcımız İsmail Çevik'e tatlı takılmalarda bulunduk. Onlardan bakkaldan ikramlıklar almalarını, beldemizin meşhur manda sütlü dondurmasını getirmelerini istedik. Zaman zaman sırtlarına bindiğimiz ördek yürüyüşü yaptırdığımız anlar oldu. Hep birlikte oynayıp eğlenerek düğün alanına geçtik. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz."

Geleneksel oyunlar ve neşeli görüntülerle devam eden düğün, belde halkı tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı

ABD ve İran'dan tüm dünyayı rahatlatacak adım
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı

Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu

Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler

Pire istilası başlayınca geldiler! Görüntüler korkunç
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor