Tepebaşı Belediyesi'nin Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12'nci kez gerçekleştirilen Uluslararası Sanat Çalıştayı, düzenlenen sergi ve kapanış töreni ile sona erdi. Çalıştay süresince sanatçıların icra ettiği eserler ise Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu'nda görücüye çıktı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12'nci kez gerçekleştirilen Uluslararası Sanat Çalıştayı, düzenlenen sergi ve kapanış töreni ile sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile birlikte uluslararası prestije sahip 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın 12'ncisi 14 sanatçının katılımıyla Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalıştay süresince sanatçıların icra ettiği eserler ise Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu'nda görücüye çıktı. Çalıştayın kapanış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Engin Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Sanat Çalıştayı Sanat Danışmanı Numan Arslan, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

"Eskişehir bir sanat şehri"

Törende sanatçılar adına konuşan Sebastian Körbs, "Bu yılki çalıştayın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çünkü burada sanat aşkı mevcuttur. Diğer sanatçılarla fikir alışverişinde bulunabilmek, iş, dünya, renk ve zaman hakkında konuşabilmek çok eğlenceli ve çok güzeldi. Sevgili meslektaşlarım bu ilham verici haftayı Eskişehir'de sizlerle geçirmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Eskişehir bir sanat şehri, insanların mutlu olduğu bir şehir. Sayın Ataç, size özel bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Belediye başkanı olarak yönettiğiniz şehir adeta bir mücevher. Bu şehirde sizin yapacak çok şeyiniz olduğunu biliyorum" dedi.

"Çalıştaylar ruhsal doyum sağlayan bir ortam"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Elemanı Cenk Sezer, "Çalıştaylar, halka açık olan sanatseverlere ruhsal doyum sağlayan bir ortamdır. Tepebaşı Belediyesi'nin 12'inci Uluslararası Sanat Çalıştayı bizlere ruhsal doyum sağlamıştır. Bu nedenle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yaşasın sanat var olsun sanat"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise sanatın Eskişehir'e önemli katkıları olduğunu söylerken, "Güzel günler çabuk geçiyor. İnanın sanatçıları takip etmek çok keyifliydi. Eskişehir'imizin bir özelliği var. Vatandaşlarımız da bu etkinliklere katılıyorlar. Onlara çok güzel ev sahipliği yapıyorlar. Biz bir tema koymuyoruz. Sanatçıların içinden geleni yapıp şehre armağan etmesi daha kıymetli. Bir laf var, çok severim. Dikiz aynasına bakmayalım, birbirimize bakalım. Bu cümle birçok şeyi anlatıyor. Sanatçıların burada güzel söylemleri ile takdir etmeleri ile bize cesaret veriyorlar. Yaşasın sanat, var olsun sanat" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve protokol tarafından Uluslararası Sanat Çalıştayı Sanat Danışmanı Numan Arslan'a, sponsorlar Big Chefs, Honda ve Zamane işletme temsilcilerine ve sanatçılara plaketleri takdim edildi. Kapanış töreni, Başkan Ataç, katılımcılar ve sanatçıların sergiyi gezmeleri ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle sona erdi.

Öte yandan CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de sergi alanında yer alan eserleri sanatçılarla birlikte gezdi. 14 sanatçının 5 gün boyunca yapmış olduğu eserler Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasındaki Sergi Salonu'nda gezilebilecek. Sanat Danışmanlığını Numan Arslan'ın yaptığı 12'inci Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın bu yılki konuk sanatçıları ise şu şekilde: Ayşe Arkün, Ayşe Bilir, Cenk Sezer, Emirhan Candan, Ferodin Iaia, F. Filiz Unat, Hüseyin Şahdubak, İbrahim Ünay, İsmail Ateş, Oğuz Kaleli, Salim Başyiğit, Sebastian Körbs, Şemsettin Edeer, Zafer Dilekçi. - ESKİŞEHİR