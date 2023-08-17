Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi büyük ilgi görüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Tarih Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi çerçevesinde hazırlanan sergi, belgesel ve kitap serisi kent halkından yoğun ilgi gördü.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilinci ve milli olayların önemi çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi de Eskişehir'in Milli Mücadele dönemine ışık tutuyor. Sergi, belgesel ve kitap serisinden oluşan ve Milli Mücadele yıllarını Eskişehir odaklı inceleyen proje, uzunca bir akademik çalışma ve araştırma döneminin ardından hayat buldu.

Sergi kent halkından ilgi görüyor

'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' sergisi, Eskişehir'in uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok tarihi olayı görsel zenginlikler ile ziyaretçilerine anlatıyor. Eskişehirli vatanseverlerin Milli Mücadele ile bütünleşmesinin aktarıldığı sergi, Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binasında ziyaretçilerini ağırlıyor. 7'den 70'e kent halkı da sergiyi ziyaret ederek Eskişehir tarihine duyduğu merakı gideriyor.

Belgesel ile tarihe not düşülüyor

Kent arşivi için büyük bir katkı olarak dikkat çeken belgesel de Milli Mücadele'de Eskişehir'in öyküsünü anlatıyor. Hazırlanan belgesel, görsel olarak Milli Mücadele yıllarının tarih severlere anlatımını kapsıyor. Belgesel, Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından izlenebiliyor.

5 kitaptan oluşan seri derin araştırmaları kapsıyor

Eskişehir'de İşgal ve Direniş, Eskişehir'in Kurtuluşu, Milli Mücadelede Eskişehir'de Sol, Yunan Arşiv Kayıtlarında İşgal Eskişehir'i ve Milli Mücadele ve Eskişehir adlı kitaplardan oluşan '100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' serisi 5 kitaptan oluşuyor. Her biri farklı araştırmalar ve belgeleri kapsayan kitaplar, Eskişehir'in Milli Mücadele yıllarındaki farklı yönlerine mercek tutuyor. Sadece yerli değil, Yunan arşivinden de belgelerin ışığında hazırlanan kitaplar, objektif şekilde tarihi olayların akışını, okuyuculara aktarıyor. Kitaplar hakkında bilgi almak ya da seriyi edinmek isteyenler, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR