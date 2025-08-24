Tekirdağ'daki Antik Kentte Kadın İşçiler Aktif Rol Alıyor

Tekirdağ'da Trak uygarlığının önemli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda kadın işçiler aktif rol alıyor.

Karaevli Mahallesi'ndeki antik kentte yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında destekleniyor.

Çalışmalar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik öncülüğünde sürüyor.

Kazı alanında uzman arkeologların yanı sıra bölge halkından kadın işçiler de yer alıyor.

Trak medeniyetine ışık tutan kazılarda görev alan 11 kadın, binlerce yıl öncesine ait yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlıyor.

Kadınların dışında kazı ekibinde 2 kazı başkan yardımcısı ve 3 arkeolog bulunuyor.

Prof. Dr. Neşe Atik, AA muhabirine, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nin, Trakya'da Trak kültürünün izlerini taşıyan ender yerleşim alanlarından biri olduğunu söyledi.

Yıllardır devam edilen kazılarla antik kenti gün yüzüne çıkartmaya çalıştıklarını belirten Atik, "Kadın işçilerimizle devam ediyoruz kazılara. 2000 yılında ilk defa kadın işçilerle başladık. Kadın işçilerimiz bizim kardeşlerimiz gibi ve çok daha deneyimli oldu bir kısmı. Tabii yıllardır çalışıyorlar. Bu arkadaşlara bu sene yenileri katıldı. Şu anda 11 kadınla başladık. Gelecek ödenek doğrultusunda sayıları artacak." diye konuştu.

Atik, kadınların kazılarda yer almasının antik kente de ayrı bir renk kattığını dile getirdi.

"Öğrenci gibi öğreniyorlar hatta yeni gelen öğrencilere bildiklerini öğretiyorlar"

Kadın işçilerle çalışmanın keyifli olduğunu belirten Atik, şunları kaydetti:

"Ben mesela hiçbir zaman 'niye oturdun, niye çalışmıyorsun, ne yapıyorsun' demiyorum. Allah aşkına otur biraz dinlen diyorum. Çok sistematik çalışıyorlar. Biz yavaş çalışmalarını ve her çıkan parçaya dikkat etmelerini söyledik. Çok dikkatliler. Hakikaten hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Bu çok önemli çünkü sonra o kırık parçalar yıkanıp birleştiriliyor. Hani arada bir parçanın eksik olması çok yazık olur. Bir de bizim gibi mesela ben anlatıyorum çıkanları. Ne bekliyoruz, mesela bu kap nasıl bir kaptır, üzerinde resim varsa o resim nedir. Onlar da bizimle öğrencilerimizle birlikte öğrenci gibi öğreniyorlar hatta yeni gelen öğrencilere bildiklerini öğretiyorlar."

Alanda çalışan Kıymet Altın da antik kentte çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce tarlaya gündeliğe gittiğini ancak antik kentte çalışmayı daha çok sevdiğini belirten Altın, "Buraya sevinçle merakla, bu sıcaklarda bile heyecanla gelip çalışıyoruz. Yani daha heyecanlı oluyor. Ne bulacağız, ne çıkaracağız diye hep böyle dikkatle iş yapıyoruz. Bir şey kaçırmayalım diye." ifadelerini kullandı.