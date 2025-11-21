Haberler

Tekirdağ'da Down Sendromlu Sanatçıdan Anlamlı Sergi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Down sendromlu fotoğraf sanatçısı Volkan Niyazi Madaslı'nın 'Masumiyetin Kırmızısı' adlı fotoğraf sergisini açtı. Sergi, çocuk hakları ve toplumsal sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Down sendromlu Fotoğraf Sanatçısı Volkan Niyazi Madaslı'nın 'Masumiyetin Kırmızısı' adlı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Kırmızının enerjisiyle çocukların saf duygularını bir araya getiren sergi, çocuk haklarına ve toplumsal sorunlara güçlü bir farkındalık çağrısı yapıyor.

Serginin açılışına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, belediye çalışanları, sanatçının ailesi, fotoğraf sanatı tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların masumiyeti ile kadına ve çocuğa yönelik şiddet sorununa dikkat çekmeyi amaçlayan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

'KADINLAR VE ÇOCUKLAR ARTIK ŞİDDET GÖRMESİN'

Sergi açılışında konuşan Fotoğraf Sanatçısı Volkan Niyazi Madaslı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'e destekleri dolayısıyla teşekkür ederek "Ocak ayından beri buradayım. İyi ki benim büyükşehir ailemsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bu yıl da çok emek verdiğim fotoğraflarla bir aradayız. Kadınlar ve çocuklar artık şiddet görmesin" dedi. Madaslı, ayrıca fotoğraf danışmanı Gılcan Mete Delibay'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fotoğraf danışmanı ve fotoğraf sanatçısı Gılcan Mete Delibay ise konuşmasında Madaslı'nın kendisine fotoğrafın ruhunu yeniden hatırlattığını belirterek "Volkan'a fotoğrafın tekniğini öğrettim ama o bana fotoğrafta kaybettiğimiz ruhu hatırlattı. Artık kendi ayakları üzerinde duran bir fotoğrafçı. 'Down sendromlu bir fotoğrafçı' değil; bir fotoğrafçı. Bu sergisinde kırmızıyla içimizde kaybettiğimiz şeylere dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı. Delibay, Madaslı'nın çalışmalarının gelecekte birçok kişiye ilham verecek bir yol açtığını ifade etti.

Toplam 15 fotoğrafın yer aldığı ve çocuk haklarına dikkat çekmeyi amaçlayan 'Masumiyetin Kırmızısı' sergisi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu'nda 24 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
