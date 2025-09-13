Taş Oyma Ustası Hayri Dertlioğlu'nun Mirası ve Yılı Ahisi Unvanı

Trabzon'da 43 yıldır taş oyma ustası olarak yüzlerce yapıya imzasını bırakan Hayri Dertlioğlu, mesleğini öğrettiği iki oğluyla zanaatının en güzel örneklerini yapmaya devam ediyor.

Akçaabat ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Dertlioğlu, arkadaşının yanında başladığı taş oymacılığında mesleğin inceliklerini öğrenerek kendisini geliştirdi.

Dertlioğlu, el işçiliğiyle 43 yıldır sürdürdüğü mesleğini oğulları Sadettin ve Murat Dertlioğlu'na da aktararak cami kapıları, mihrap, minber ve kürsü yapıyor.

Mimar Sinan'ın çalışmalarını örnek alan ve İstanbul'daki eserlerini fotoğraflayan Dertlioğlu, çoğunlukla kullandığı limra taşını 43 yıldır büyük özveriyle işleyerek şekillendiriyor.

Hala Pelitli Mahallesi'nde yapımı devam eden Adnan Kahveci Camisi'nde çalışan Dertlioğlu, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığınca yılın ahisi seçilmesinin mutluluğunu ve onurunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin farklı illerindeki camilerde çalışmalarının bulunduğunu anlatan Dertlioğlu, çocuklarının da kendisiyle birlikte çalıştığını belirterek, "Her yaptığım eser birbirinden farklıdır, birbirinden güzeldir. Akşam başımı yastığa koyduğum zaman 'Nasıl bir eser yapayım ki ötekinden güzel olsun.' diye hayalini kurardım. Yapardım, yıkardım ve yarın uygulamaya geçerdim." dedi.

Maddiyatın ön planda tutulması halinde eserlerini yapabilmesinin zor olacağına dikkati çeken Dertlioğlu, şöyle devam etti:

"Biz Mimar Sinan'ın eserlerine bakıp 'O yıllarda böyle imkanlar yoktu, nasıl yaptı? Bizim yaptığımız eserleri de gelecek nesiller böyle konuşsun.' ve 'Acaba bir gün benim yaptığım eserleri çocuklarım gezip, resimleyip sergileyebilir mi?' diye düşünüp hayal ederdim. Bir gün bunların değeri bilinecek ama ben o zaman hayatta olmayacağım diye düşünürdüm ama Allah'a şükür ki birileri benim eserlerimi tanıtmak için çok emek verdi."

"En büyük destekçim çocuklarım"

Dertlioğlu, mesleğinde sabrın çok önemli olduğunu, çalışırken bazen 2 ya da 3 saat mola vermek zorunda kalabildiğini ifade etti.

Eserlerini yaparken çok yorulduğunu anlatan Dertlioğlu, "Farklı modeller çıkarmak zorundasın. Şimdi çocuklar sağ olsunlar bu işi sevdiler ve öğrendiler. İşe gelmesem 'Acaba bir yanlış yaptılar mı?' diye düşünmem. En büyük destekçim çocuklarım. İnşallah onların da çocukları yetişiyor." diye konuştu.

"10 ila 20 santimetre taş için iki gün uğraşıyorum"

Mesleğinin her zaman var olacağına inandığını kaydeden Dertlioğlu, "Bunu öğrenenin kolunda altın bilezik olur. 10 ila 20 santimetre taş için iki gün uğraşıyorum. Zaten onu yapamazsam bunlar meydana gelmez. Sevdiğim, ölüp bitmeyen bir meslek. Belki biz hayattan yok olup gideceğiz ama bu eserler burada 500 yıl görünecek." dedi.

Dertlioğlu, cami minberi yapımının 4 ya da 5 ay sürebildiğine dikkati çekerek, makine kullanmadığı için çalışmalarının da çok zaman aldığını aktardı.

Yılın ahisi ünvanına sahip olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Dertlioğlu, "Allah razı olsun emeği geçenlerden. Eserlerimin ne kadar değerli olduğunu bütün Türkiye'ye gösterdiler. Ben de çok mutlu ve memnun oldum." ifadelerini kullandı.

"Çok gururluyuz"

Oğlu Sadettin Dertlioğlu ise liseden sonra babasının yanında çalışmaya başladığını, 25 yıldır mesleğini sürdürdüğünü anlattı.

Dertlioğlu, mesleği öğrendikten sonra keyif almaya başladığını belirterek, kardeşiyle baba mesleğini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Babasının yılın ahisi seçilmesinden dolayı çok sevindiklerini dile getiren Dertlioğlu, "Çok gururluyuz, çok hoşumuza gitti. Akçaabat'tan, Trabzon'dan çıkması daha çok hoşumuza gitti." şeklinde konuştu.