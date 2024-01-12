Taş Oda Burdur'un gastronomi turizmindeki yüzü olacak

BURDUR - Burdur'da Gastronomi Turizm'ine kazandırılan Taş Oda Restoran'ın açılışına katılan Vali Öksüz; "Kültürümüzün bir parçası olan yöresel yemeklerin ve gastronominin geliştirilecek olmasından son derece mutluyuz." dedi.

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin akademik çalışmaları sonrasında restorasyonu tamamlanan eski Burdur evi içerisinde kurulan Taş Oda Restoran'ın açılışı gerçekleştirildi. Şehrin Gastronomi Turizmi açısından öncülük yapacağı bu yapıda hem Burdur'un yöresel yemekleri hem de Burdur'un kültürel öğeleri ziyaretçilere sunulacak. Burdur'un eski ailelerinden olan Kınalı Aşiretinden Emin Bey tarafından yaptırılan Taş Oda uzun yıllar aileye hizmet ettikten sonra 1968 yılında restorasyon karalı alınıp 1978 yılında günümüzdeki halini alıyor. 2 kattan oluşan Taş Oda Konağı'nın alt katı tamamen taş yapıdan oluşurken üst katı ise kerpiç ve tahta yapılardan oluşuyor. Buraya gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekecek olan bu eski Burdur evinde hem tarih yaşatılacak hem de sunulacak yemeklerle gastronomi turizmine önemli bir katkı sağlayacak.

Taş Oda Restoran'ın açılışına Burdur Valisi Türker Öksüz, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar, protokol üyeleri, STK Temsilcileri ve iş insanları katılım gösterdi. Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunmasıyla başlayan açılış protokol tarafından kurdele kesilmesi ve konuşmalarla devam etti.

Burdur Valisi Türker Valisi Türker Öksüz Burdur'un turistik yerleriyle, gastronomisiyle turizm payından daha fazla pay alması gerektiğini söyleyerek ; "Bugün Burdur için önemli bir eser açılışı için bir aradayız. Bunun kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum çünkü kültürel miras niteliğindeki tarihi yapıların korunması, gelecek nesillere aktarılması ve ilimizin başta turizm olmak üzere her türlü gelişimine kazandırılması çok kıymetli bir çabadır. İlimiz hakikaten önemli bir turizm potansiyeline sahip. Burada önemli olan hepimizin bu potansiyeli harekete geçirecek çalışmalar yapması, projeler üretip bunları uygulaması. Burası da bunun bir örneği. Sagalassos'u ile birlikte Kibyra'sı ile, Salda Gölü ile bu şehir turizm payından daha fazla pay almayı hak eden bir şehir. Bu turizm faaliyetini arttırırken, çeşitlendirirken ve bir katma değer yaratırken elbette bu tarihi yapıların korunması, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin kullanımına sunulması da elbette önem taşıyor. O nedenle burada kültürümüzün bir parçası olan yöresel yemeklerin ve gastronominin geliştirilecek olmasından son derece mutluyuz." açıklamasında bulundu.

Açılış sonrasında Vali Türker Öksüz ve beraberindekilerin konağı gezerek yöresel çalgılar olan sipsi ve cura ile çalınan yöresel ezgileri dinleyip yöresel lezzetlerden olan keşkek ve un helvasını tattılar.