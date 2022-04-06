Tarihin doğayla bütünleştiği Çemişgezek'te ilkbahar güzelliği

ÇEMİŞGEZEK, TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle yeşilin tonlarına bürünen Çemişgezek ilçesi, tarihi mekanları, şelaleleri, akarsuları ve köprüleri ile yörede yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre illerden de ziyaretçi ağırlıyor.

Sarp dağların arasında kurulu Tunceli, yılın her döneminde farklı doğasıyla kamp, trekking ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

El değmemiş doğasıyla görenleri hayran bırakan kente bağlı Çemişgezek ilçesi de doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla öne çıkıyor.

Kış mevsiminin ardından badem ağaçlarının çiçek açtığı ilçede, şu sıralar yeşilin tonlarının kapladığı tabiat ilgi çekici manzaralar oluşturuyor.

Yaklaşık 7 bin nüfuslu ilçede, Tağar Vadisi, İn Delikleri, Uzun Hasan Türbesi, Kale Cami, Hamam-ı Atik, Tağar Köprüsü, Hamidiye Medresesi turistik açıdan büyük önem taşıyor.

Tarihi ve doğal güzellikler objektiflere yansıyor

Günübirlik turlarla çevre illerden ilçeye gelen ziyaretçiler, burada doğal ve tarihi güzellikler arasında vakit geçirerek fotoğraf çekimleri yapıyor.

Doğa tutkunlarından Özgür Ozan, AA muhabirine, Tunceli'nin 7 ilçesinin de dört mevsim ayrı güzellik sunduğunu söyledi.

Kentin doğal ve tarihi güzelliklerini belirli dönemlerde gezdiklerini belirten Ozan, şöyle konuştu:

"Çemişgezek ilçesine gezi turuna çıktık ve burada ilkbaharın gelişiyle badem ağaçları çiçek açmış. Şu anda tabiat eşsiz bir görsel güzellik sunuyor ve ilçede dikkatimizi en çok gürül gürül akan Tağar Çayı ile İn Delikleri çekti. Bu güzellikleri bizler de yerinde görerek il dışındaki dostlarımıza anlatıyoruz."

"Tunceli coğrafyası el değmemiş birçok güzelliğe ev sahipliği yapıyor"

Ozan, kış mevsimi sonrası Tunceli doğasının farklı bir görünüme kavuştuğunu dile getirerek, "Coğrafya anlamında eşsiz ve el değmemiş birçok güzelliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu güzelliklere sahip çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yöre sakinlerinden Adil Eker de Çemişgezek'in eski bir yerleşim yeri olduğunu ve ilçenin geçmişte kendine özel sikkesi olduğunu anlattı.

İlçede çok sayıda tarihi ve turistik alan bulunduğunu aktaran Eker, "Burada tarihi camilerimiz, medreselerin yanı sıra İn Delikleri ve Tağar Köprüsü gibi mekanlar bulunuyor. İlkbaharın gelişiyle gezi turu otobüsleri de ilçemize gelmeye başladı. Şu anda İn Delikleri'ne yol yapılıyor ve bu proje tamamlandığı vakit buraya gelen turist sayısı daha da artar." dedi.

"Gezilerle ilimizin tanıtımına katkı sunuyoruz"

Dağcı İskender Doğan da Tunceli il merkezinden Çemişgezek ilçesine gezi düzenlediklerini belirtti.

Çiçek açan badem ağaçlarının ilçeye ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"İlçedeki tarihi alanları ziyaret ettik ve tarihi bir hamam benim ilgimi çok çekti. Keşke zamanında bu hamamın restorasyonu yapılsaymış. Ülkeye, turistlerin gelip gezmesi açısından bir gelir getirirdi ve kültürel bir kazanç olurdu. Buradaki Tağar Köprüsü de çok güzel tarihi bir köprü ve 1807 yılında yapılmış. Biz de bu güzellikleri fotoğraflayıp sosyal medya hesabımızda paylaşarak ilimizin tanıtımına katkı sunuyoruz."