Haberler

KBÜ'de tarihi yapı hasarları yapay zekayla tespit ediliyor

KBÜ'de tarihi yapı hasarları yapay zekayla tespit ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi'nde TÜBİTAK destekli projeyle, tarihi yığma taş yapılardaki yüzey hasarlarının yapay zeka ve makine öğrenmesi modeliyle tespit edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında 7 ildeki tarihi yapılardan veri toplanarak üç boyutlu modeller oluşturuluyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesinde yürütülen projeyle tarihi taş yapıların hasar tespit süreçlerinin dijital teknolojilerle hızlandırılması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi'nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli projeyle, tarihi yığma taş yapılardaki yüzey hasarlarının yapay zeka destekli makine öğrenmesi modeliyle tespit edilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesinde yürütülen TÜBİTAK 1002 destekli araştırma projesi kapsamında, tarihi yığma taş yapılardaki yüzey hasarlarının yapay zeka destekli makine öğrenmesi modeliyle tespit edilmesine yönelik yenilikçi bir yöntem geliştiriliyor.

Karabük Üniversitesi Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Mustafa Haki Eraslan'ın, Doç. Dr. Mehmet Mutlu yürütücülüğünde görev aldığı "Tarihi Yığma Taş Yapılarda Yüzey Hasarlarının Makine Öğrenmesi Modeli ile Tespiti" başlıklı projede, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Bilgehan İyican ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görev yapan Doç. Dr. Serap Sevgi de araştırmacı olarak yer alıyor.

Arş. Gör. Mustafa Haki Eraslan, Türkiye'de ve dünyada çok sayıda tarihi taş yapı bulunduğunu belirterek, bu yapıların belgelenmesi, hasar tespitlerinin yapılması ve yapısal sağlıklarının izlenmesinin güncel araştırma konuları arasında yer aldığını söyledi.

Proje kapsamında Safranbolu başta olmak üzere Tokat, Amasya, İstanbul, Bartın, Kastamonu ve Bolu'daki tarihi taş yapılardan yüzey hasar verilerinin toplandığını belirten Eraslan, elde edilen verilerin derin öğrenme algoritmalarıyla eğitildiğini ifade etti.

Çalışmada tarihi yapıların fotogrametrik verileri kullanılarak üç boyutlu modeller oluşturuluyor. Açık kaynak kodlu yazılımlar üzerinden elde edilen cephe görüntüleri, geliştirilen yapay zeka tabanlı sistemle analiz edilerek çatlak, deformasyon ve benzeri yüzey hasarları otomatik olarak tespit ediliyor. Sürecin sonunda ise rölöve ve hasar tespit raporları hazırlanıyor.

Eraslan, geliştirilen sistemle geleneksel yöntemlerin ötesine geçmeyi hedeflediklerini belirterek, uzman denetimli yapay zeka destekli bir hasar tespit iş akışı geliştirdiklerini, elde edilecek çıktılarla ulusal ve uluslararası düzeyde yeni çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını kaydetti.

TÜBİTAK 1002 Programı kapsamında desteklenen projede önemli aşamaların tamamlandığını aktaran Eraslan, kalan çalışmaların proje süreci içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Karabük Üniversitesi'nde yürütülen proje, yapay zeka teknolojilerinin kültürel mirasın korunmasında kullanımına katkı sağlamayı, tarihi yapıların belgelenmesi ve hasar analizlerinin bilimsel yöntemlerle daha hızlı yapılmasına yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti

Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü, hayatını kaybetti
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı