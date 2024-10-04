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Tahtalıköyü Boyladı Deyiminin Kaynağı Büyükyurt Köyü'nde Bulundu

Tahtalıköyü Boyladı Deyiminin Kaynağı Büyükyurt Köyü'nde Bulundu
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Tokat'ın Büyükyurt köyündeki tahta mezarların, 'Tahtalıköyü boyladı' deyiminin kökenini oluşturduğu ve Orta Asya kökenli mezarlık geleneğinin bir uzantısı olduğu ifade edildi. Mezarların geçmişteki kültürel önemine dikkat çekildi.

"Tahtalıköyü boyladı" deyiminin kaynağı bulundu

"Tahtalıköy" deyiminin Tokat'ın Büyükyurt köyünde bulunan tahta mezarlardan türetildiği iddia edildi

TOKAT - Tokat'ın Büyükyurt köyünde, Orta Asya kökenli tahta mezar geleneği günümüze kadar ulaşarak, "Tahtalıköyü boyladı" deyiminin kaynağını oluşturuyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünde, Orta Asya'dan günümüze kadar ulaşan ilginç bir mezarlık geleneği dikkat çekiyor. Köyde yer alan 5 mezar, Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri kültürün bir uzantısı olarak kabul ediliyor. Eski Türklerde, kötü ruhların tahtadan uzak durduğuna inanıldığı için mezarlar ev ve bark şeklinde yapılarak cenaze anıtı işlevi görüyordu. Bu geleneğin de ölen birine Türkçede "Tahtalıköyü boyladı" denmesinin kökenini oluşturduğu düşünülüyor.

"Tahtalıköy tabiri ev şeklinde benzeyen tahta mezarlıklar için söylenmiş"

Tahta mezarların Göktürk kanunlarında ruhların ikametgahı olarak görüldüğünü söyleyen tarih araştırmacısı Aybike Gamze Gazioğlu, "Birisi vefat ettiğinde, hatta gündelik konuşmamızda, vefat eden birisi için 'tahtalıköyü boyladı' deriz. Bu deyimin nereden geldiğini söylemek istiyorum. Günümüzde bu durum pek bilinmese de tahta mezarlar biz Türklerin Orta Asya'dan beri gelenekleri arasındadır. Türkçemizde ev bark terimi aynı zamanda mezar anıtı anlamına da gelir ve Göktürk kanunlarında ruhların ikametgahı olarak görünür. Bark ulu kişilerin yaptıkları ve ziyaret konusu olan türbeleri de ifade eder. Derme çatma ağaçtan yapılan ev anlamına da gelir. Bu sebeptendir ki evlerin çatısı, tahta mezarlarının çatısı, cenazede taşınan tabutun üstü genelde düz değil baca şeklindedir. Ev bark dediğimiz deyim de bize ev yaşamayı bark ise ölümü hatırlatıyor. Türkçe'de 'tahtalıköy' tabiri ev şeklinde benzeyen tahta mezarlıkları için söylenmiş. Orta Asya'da ağaç mezarların kötü ruhların tahtadan uzak durduklarına inanırlarmış. Bu gelenekten günümüzde kalan şey vefat eden birisi defnedilirken baş ve ayak bölümünü belirten tahtalar dikilir. Bu gelenek o dönemden kalmadır. Orta Asya'da mezarlar tahtadan olduğu için 13'üncü yüzyılda Türk asıllı, İranlı Ozan Nizami tahta mezarları için 'Kıpçak bozkırlarında toprağa saplanmış tahtalar, deniz kıyısında otlar kadar çoktur' demiştir. Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünde 5 tane tahta mezar vardır. Bu köydeki ağaç mezarlar ev barkı şeklinde yapılmış mezar sandukasıdır. Orta Asya'da bulunan tahta mezarlara ölü gömme geleneğinin de devamıdır" dedi.

"19 mezardan 5 tanesi kaldı"

Gazioğlu, Büyükyurt köyünde daha önce 19 tane tahta mezar olduğunu ifade ederek, "Şu anda 5 taneye düşmüş durumda. Yetkililerin bu son kalan 5 tane mezarlara da sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Tahta mezarlar azaldı"

Büyükyurt köyü sakinleri ise köydeki tarihi tahta mezarların beton yapılarla yer değiştirmesinden endişeli. Köylüler, "Eskiden imkansızlıktan tahta kullanılırdı, ustalıklarını konuştururlardı. Şimdi beton mezarlar yaygınlaştı, tahta mezarlar azaldı" diyerek, bu geleneğin canlandırılmasını istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Kültür Sanat

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